Belgique: les professeurs du Conseil de l’Ordre des médecins de Bruxelles contre la vaccination obligatoire des soignants

Retournement de situation en Belgique. Lors d’un symposium organisé samedi 4 février 2023 par le Conseil de l’Ordre des Médecins de Bruxelles et du Brabant Wallon, les professeurs favorables à l’obligation vaccinale, tout comme ceux qui ne le sont pas, ont affirmé qu’il n’y a désormais “aucune raison” d’obliger les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19. Une décision unanime “fatale” en raison de l’absence de “résultats probants” quant à l'efficacité des vaccins contre la transmission du virus. Dans ce “Debriefing”, nous retrouvons le Dr David Bouillon, médecin généraliste belge, qui était présent à ce symposium. “C’est un ordre régional, mais c’est important car son président est le vice-président de l’Ordre national. Ils sont tous unanimes, y compris les professeurs qui étaient en faveur de la vaccination, pour dire, tous ensemble, qu’il n’y a plus question de penser à l’obligation vaccinale pour les soignants”, a-t-il souligné.

David Bouillon a immédiatement eu une pensée pour les soignants français, “qui sont sous le joug de ces responsables politiques”. Et d'ajouter : “Il faut arrêter maintenant cette injustice. Il y a eu beaucoup de drames”. Rappelant que c’est la “première fois depuis trois ans qu’il y a un symposium avec un débat contradictoire” au cours duquel “nous avons eu l’occasion de pouvoir exprimer la vérité”, le médecin s’est félicité de “l’éveil” de la population belge qui, jusque-là, “a fait confiance aux soignants et aux médias mainstream en faveur à 100% de la vaccination”, mais qui “résiste” à présent aux nouvelles doses de vaccin. “La population s’est éveillée à doses homéopathiques parce que ces médias, qui n’ont pas relayé cette information de samedi, jouent le rôle de la désinformation la plus complète”, dénonce-t-il néanmoins.

À propos des effets secondaires des vaccins anti-Covid, le Dr Bouillon précise que le chemin pour “obtenir la vérité” est encore long. Les professeurs qui ont participé à ce symposium, et “qui se disent les meilleurs médecins de Belgique”, sont aussi “unanimes à dire qu’il y a très peu d’effets indésirables”. “C'est encore une manipulation et un mensonge. Nous sommes encore dans une société où nous n’arrivons pas encore à obtenir la vérité et c’est dramatique, car y a tellement de victimes (...) Pour eux, ça reste rare (...) Cela veut dire qu’on y pense même pas”.

Il a donc tancé le mépris de cet Ordre régional à l’égard des victimes. “C’est anormal d’entendre une réponse pareille quand les victimes et les faits sont là. C’est sourcé (...) Depuis 2021, nous avons les témoignages par écrit, les dossiers médicaux... En février 2023, l’Ordre et les professeurs sont toujours dans le mépris par rapport aux victimes”, déplore-t-il.