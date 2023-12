"Il y a un lien entre des lots de vaccins Covid-19 et des effets secondaires" (Dr. Vibeke Manniche, PhD, et Max Schmeling)

DEBRIEFING - Vibeke Manniche (médecin) et Max Schmeling (statisticien) ont publié une analyse sur les liens entre les lots de vaccins covid et les effets secondaires au Danemark. Après validation par des pairs, l’article a été publié dans la revue European Journal of Clinical Investigation.

Les résultats de l’étude de Manniche et Schmeling sont sans appel : celle-ci met en évidence que certains lots de vaccins covid-19 sont significativement plus liés avec des effets secondaires que d’autres lots. Cette analyse de corrélation exclut tout hasard. Les deux chercheurs élargissent leur analyse avec de nouvelles données provenant de Suède.

Le graphique, ci-dessous, extrait de l'étude, montre que les lots de vaccins peuvent être catégorisés en trois groupes (ligne jaune, ligne verte et ligne bleue). Le groupe bleu ayant un lien suspecté avec les effets secondaires de la vaccination anti Covid-19 est supérieur aux lots jaunes qui ne présenteraient aucun effet secondaire.

Vibeke Manniche : "Les patients qui ont subi ces effets secondaires n’ont pas été informés des risques, et certains ont reçu de très mauvais lots, ce que nous avons mis à jour grâce à notre étude. Je rappelle que la vice-présidente de Pfizer a déclaré dans Nature que sa société 'construisait l’avion en vol'. Nous avons donc montré qu’une de ses ailes était tombée !

Si vous savez que vous avez un problème de sécurité, pourquoi ne retirez-vous pas les lots, pourquoi ne communiquez-vous pas avec le public ? Pfizer a informé l’EMA (Agence européenne du médicament) qu’il y avait, avec certains des lots, un problème de sécurité dès août 2021. Nous venons de répliquer nos données en Suède, ce n’est donc pas seulement un problème danois. Et je suis certaine que si nous regardions le reste de l’Europe, nous verrions le même schéma."

Vibeke Manniche et Max Schmeling ont été reçus au Parlement européen le 21 novembre 2023 pour présenter leur étude auprès de parlementaires à l’occasion d’une conférence de presse.

Lors de cette conférence, se sont exprimés tour à tout Marcel de Graaf (député européen) Joachim Kuhs (député européen), Willem Engel (scientifique), Vibeke Manniche (médecin) et Max Schmeling (statisticien). A également été présenté un courrier en date du 18 octobre 2023 et provenant de l’EMA suite à la demande de suspension des vaccins anti Covid-19 formulée par des députés européens le 4 octobre dernier (lettre originale, lettre traduite en français).

Conférence de presse du 21 novembre 2023 au Parlement européen dans son intégralité.



Willem Engel (scientifique)

Dans ce débriefing, Vibeke Manniche et Max Schmeling reviennent en détail sur leur étude et sa conclusion sans appel.



Debriefing en VO :

