Martin Zizi : "Il est temps que la vaccination cesse, les données le montrent"

DEBRIEFING - Martin Zizi est médecin, biophysicien et épidémiologiste moléculaire, ancien conseiller de l’ONU et président d'un comité de bioéthique. Dans cet entretien, le Pr Zizi évoque :

La construction et destruction des hypothèses en science qui devraient aider les scientifiques à valider une hypothèse ou à l’invalider ;

Les données de la vaccination ainsi que les conclusions à en tirer pour les politiciens.

Martin Zizi fait référence à quatre graphiques reproduits ci-dessous.

Ce graphique permet de montrer ce qui devrait être observé en fonction de l’efficacité du vaccin. S’il y a 25 % de non-vaccinés à l’hôpital ou qui décèdent et que cela correspond à la proportion des non-vaccinés dans la population générale (25 %), alors la vaccination n'a aucun effet.

A l’opposé, si 100% des hospitalisés ou des décès sont des non-vaccinés, alors on pourrait conclure à l’efficacité de la vaccination.

En réalité, les chiffres observés sont plutôt de l'ordre de 20 à 23% de non-vaccinés à l'hôpital ou qui décèdent, ce qui montrerait qu'il n’y a pas d’effet positif de la vaccination.

Le second graphique, ci-dessous, évoque les différentes stratégies de propagation d'un virus :

Un virus très mortel tuera sa cible plus rapidement et ne se propagera pas rapidement.

Un virus peu ou pas mortel ne tuera pas son hôte et se propagera très rapidement

Ce sont les deux seules possibilités et cela explique qu’après mutation, la létalité d’un virus baisse.

Ce troisième tableau présente les ratios spécifiques par âge (ASR : Age specific ratio).

Au regard de ces chiffres, on s’aperçoit qu’au moment où le plateau de la vaccination est atteint, c’est-à-dire quand le nombre de vaccinés n’augmente plus, il faut regarder les deux cohortes de vaccinés et non-vaccinés par tranches d’âge. Au regard de certaines études comprenant des ASR, on observe qu'au cours de l'année 2021, les non-vaccinés ont vu leur ASR de mortalité diminuer alors que les vaccinés l'ont vu augmenter sous Omicron. "C’est bien la preuve qu’au fil du temps les vaccinés meurent plus."

En sus, la mortalité au Royaume-Uni en 2022 (tableau ci-dessous), sous le variant Omicron, touche de manière très significative les vaccinés.