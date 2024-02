Elisabeth Bik prête à tout pour voir des fraudes la ou il n’y en a pas. Au service de qui  ? Qui la contrôle  ? Debriefing Matt Nachtrab

Elisabeth Bik est "une chasseuse de fraude autoproclamée", elle s’est illustrée comme une proche des membres de la harcelosphère en France. Ce groupe de médecins, scientifiques, citoyens qui depuis 2020, se faisant le relais propagandiste de la désinformation scientifique, se sont particulièrement illustrés par leurs accusations particulièrement violentes contre les chercheurs de l’IHU du Professeur Didier Raoult. Ne reculant devant rien, ils sont même allés jusqu’à accuser de fraude les chercheurs de l’IHU faisant notamment appel ou référence aux travaux basés sur de la pseudo-science d’Elisabeth Bik. Une personne qui est loin d’être au-dessus de tout soupçon de par son passé très obscur, tant dans le rôle qu’elle a joué en tant que directrice scientifique dans la fraude aux assurances de la société américaine uBiome, que des motivations réelles qui la conduise à chasser les fraudes.

Dans l’article, Arroseuse arrosée avant le retour de bâton, Bik à force de voir des copiés-collés partout, elle en trouve, mais ils n’en sont pas, il a été possible de démontrer les erreurs nombreuses de la chasseuse de fraude. Ce qu'elle identifie comme des fraudes n'en sont pas. Mais ce n’est ni la première ni la dernière fois, car aux États-Unis, Matt Nachtrab, entrepreneur, a eu l’occasion de croiser la route d’Elisabeth Bik. Il a d’ailleurs écrit un article montrant le rôle essentiel de Bik dans le lancement des systèmes de facturation frauduleuse de la société Ubiome. Ceci corrobore l’enquête que nous avions mené en 2022 à son propos qui, concluant que Bik était loin d’être au-dessus de tout soupçon et que son rôle dans le harcèlement des chercheurs de l’IHU, était loin d’être clair. En 2021, l’IHU-Méditerranée avait d’ailleurs porté plainte contre Bik pour harcèlement et tentative d’extorsion de fonds.

Dans ce debriefing, Matt Nachtrab expose ses recherches sur le rôle joué par Elisabeth Bik en expliquant ce qui l’a mené à enquêter sur son rôle et la manière dont elle utilise ses recherches (ou la manière dont elles sont utilisées) de fraudes pour manipuler l’information sur la société Cassava Science.

Mais d’autres points ont interpellé comme la date à laquelle Bik aurait quitté uBiome. Ce n’est pas clair. D’un côté, elle déclare que c’est fin 2018 alors que début 2019, elle continuait à twitter en tant qu’uBiome !

Joint par France-Soir, une scientifique américaine qui connaît bien le secteur d’activité de uBiome déclare : "Bik n’a pu que faire un deal avec les enquêteurs sur uBiome, son financement pour son activité de 'chasseuse de fraudes scientifiques' est totalement obscur et se rapproche de la fondation Bill et Melinda Gates. Bik s’en défend sur les réseaux sociaux, cependant si c’est aussi clair que sa date de départ de uBiome, il y a de quoi se poser des questions. Elle n’a pas répondu à nos questions sur ce point particulier. Sur son passé, un ancien de uBiome ne mache pas ses mots : "Elle ne pouvait pas ne pas savoir en tant que directrice scientifique, elle a été la caution scientifique des fondateurs de uBiome (aujourd’hui en fuite en Allemagne, NDLR), si l’intégrité scientifique était vraiment sa priorité, elle aurait dû rétracter ses articles scientifiques par principe".

Interpellée par France-Soir à deux occasions, elle n’a pas trouvé le temps de répondre à nos questions qui auraient pu apporter des réponses à de multiples interrogations. Elle n’hésite pas non plus à dénigrer et diffamer France-Soir en se liguant avec des médecins faisant partie de la harcelosphère.

La chasseuse de fraude qui aime à mettre en lumière de supposées fraudes de l’IHU, n’est pas disposée à faire transparence sur les nombreuses zones d’ombres. Son horizon scientifique et juridique s’obscurcit.n

Voilà les questions que nous avions à lui poser.

Questions à Madame Bik :

Nous préparons un article sur l’intégrité scientifique. Votre nom est mentionné dans plusieurs articles. Avant de publier notre papier, j’aimerais vous poser quelques questions :

En ce qui concerne la société uBiome :

Chez uBiome, vous avez publié un article avec les deux fondateurs. Quelle en était la raison ?

Quelle a été ta date exacte de début chez uBiome ?

Avez-vous commencé à travailler sur la publication avec les fondateurs avant votre date officielle de début d'activité chez uBiome ?

Avez-vous reçu une rémunération sur ce papier avant de rejoindre uBiome ?

Qu’est-ce qui vous a fait penser que les fondateurs se souciaient plus de l’argent que de la science ?

Avez-vous envisagé de retirer votre nom des articles que vous avez publiés avec les fondateurs d’Ubiome ? Où se rétracter ?

En tant qu’expert en fraude, puisque vous êtes au courant des implications des activités frauduleuses chez uBiome, pourquoi n’avez-vous pas demandé le retrait des articles dont vous êtes l’auteur ou le co-auteur ? Quand avez-vous commencé à avoir des doutes ?

Pourquoi avez-vous choisi de publier des corrections et des articles avec les fondateurs après votre départ ?

Que pensez-vous des commentaires des rédacteurs sur l’expression de leur inquiétude quant à l’absence de seuils clairs pour faire une interprétation clinique des résultats de l’intestin intelligent ? Étant donné que les fondateurs ont fui en Allemagne, est-ce que leurs autres employés d’uBiome devraient être tenus responsables ?

Sur votre départ de uBiome :

En ce qui concerne votre départ d’uBiome, vous déclarez avoir démissionné de l’entreprise. Quand avez-vous démissionné ? Auriez-vous un élément officiel qui confirmerait cela ?

Quelles ont été les conditions de votre départ ? Avez-vous reçu une indemnité de départ ou avez-vous participé à la mise à pied de janvier 2019 ?

Étiez-vous au courant en décembre 2019 de la discussion interne concernant les licenciements ? Avez-vous interagi avec le directeur financier nouvellement embauché ?

En janvier 2019, vous avez assisté à la conférence JP Morgan Health Care, vous êtes-vous inscrit en tant qu’employé d’uBiome ? Avez-vous conclu une quelconque forme d’accord avec des autorités liées aux deux fondateurs afin d’atténuer votre rôle dans la fraude uBiome ?

Est-ce qu’une proposition de plaidoyer de culpabilité faite par l’équipe d’investigation du FBI aurait été que vous auriez décidé de prendre ?

A propos de Pubpeer :

Souvent, une série de commentaires de mauvaise qualité sont inscrits sur les articles des mêmes auteurs que ceux avec lesquels vous soulevez des préoccupations.

Avez-vous déjà corrigé des commentaires incorrects ou frivoles sur des articles sur pubpeer ?

Concernant votre financement et les dons sur Patreon

Votre financement sur Patreon a considérablement diminué l’année dernière. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il baissé de moitié ?

Y a-t-il un lien avec les poursuites en diffamation de Cassava Sciences ?

Avez-vous été financé directement ou indirectement par des personnes impliquées dans le procès en diffamation ou par des fonds spéculatifs qui ont vendu les actions Cassava Sciences.

Pouvez-vous divulguer la liste des personnes ou des institutions qui ont cessé de vous payer d’août à décembre 2022 ? https://www.reddit.com/r/SAVA_stock/s/Y9NEzJVNSF ?

A propos de l’analyse de vos images

Quel est le processus détaillé que vous utilisez pour faire valoir les fraudes ?

Pourrait-il y avoir des erreurs dues à des images de mauvaise qualité dans les articles que vous contestez ?

Dans cette publication, vous affirmez que deux zones ont été dupliquées

https://pubpeer.com/publications/6FDF7F2C43052BC67AC28590007D36

Vous affirmez que ces deux zones sont dupliquées, pouvez-vous expliquer en détail pourquoi ? Pourrait-il y avoir une erreur d’interprétation ?

Dans l'article, il a été prouvé les erreurs nombreuses de Bik dans ses analyses.