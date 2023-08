Encore une enfant retirée à sa mère suite à son dépôt de plainte pour inceste

DEBRIEFING - C’est l’histoire d’une petite fille d’à peine cinq ans, qui n’a pas vu sa maman depuis plus d’un an et qui ne l’a vu que 2 heures 45 en dix-neuf mois. Pourquoi ? Parce qu’à force que la petite fille rentre de chez son papa avec des vulvites à répétition, puis une fissure anale, puis une anite, puis un hymen déchiré, des professionnels se sont alarmés, et sa maman a fini par déposer plainte pour agression sexuelle. D’autant que la petite fille accusait son papa. Seulement une experte a décidé que la plainte déposée par la maman était due à une maladie psychiatrique. D’autres professionnels contredisent cette experte, mais c’est elle que la justice a choisi d’entendre. Alors, les juges ont non seulement retiré la fillette à sa mère, mais ils l’ont placée chez son père qui clame son innocence. Aline, la maman, nous livre, dans ce Debriefing, un témoignage saisissant. (Lire la suite de l'article après la vidéo.)



Une psychologue renommée a souligné l’urgence à remettre la petite fille en contact avec sa maman. L’enfant va mal et, d’après la professionnelle, son équilibre psychique en dépend. Mais le 20 juillet dernier, la cour d’appel a néanmoins décidé de confirmer la décision du juge pour enfants, de n’autoriser les contacts entre la petite fille et sa maman que lors de droits de visite médiatisés, qui ne sont pas appliqués jusqu’à ce jour. Il est à souligner que de telles décisions vont complètement à l’encontre des recommandations de la CIIVISE. Et que l’innocence présumée du père ne change rien au fait qu’une petite fille puisse avoir besoin de sa mère.