René Chiche, professeur de philosophie, suspendu pour avoir critiqué le gouvernement?

DEBRIEFING - “Le 30 avril, j’ai décidé de rendre publique ma sanction. Sur le mur des professeurs il est écrit que je suis absent pour raison personnelle – c’est un mensonge.” Le professeur René Chiche, agrégé de philosophie, a été sanctionné par l’Éducation nationale pour des messages publiés sur le réseau social Twitter.

Trois mois de suspension, la sanction est lourde et interpelle puisqu’outre ses fonctions de professeur, René Chiche est aussi vice-président du syndicat Action&Démocratie, membre du Conseil supérieur de l'éducation (CFE-CGC).



À l’approche du bac, ses élèves risquent de pâtir de cette suspension puisqu’il sera difficile de lui trouver un remplaçant.

Dans ce debriefing, il évoque les motifs et le contexte de cette décision, mise en perspective avec les nombreuses suspensions et sanctions à l’encontre des professionnels de santé. La philosophie défend traditionnellement la liberté d’expression et l’esprit critique, si nécessaires à la construction psychique. Une discipline menacée ?