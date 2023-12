Suède : chute du taux de natalité suite aux vaccinations Covid. Entretien avec le psychiatre Sven Romàn

ENTRETIEN – Nous recevons le psychiatre pour enfants et adolescents suédois, Sven Romàn, connu dans son pays pour avoir lancé, en mars 2021, un appel de médecins qui demandaient un ‘’traitement ciblé sur les personnes à risques" et refusaient la mise en place d'un passeport vaccinal. Dernièrement, Romàn a également lancé un mouvement contre la remise du prix Nobel, qui a récompensé, cette année, les docteurs Kariko et Weissman, pour leurs ‘’ découvertes concernant les modifications des bases nucléosidiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre le Covid-19 ’’. Dans cet entretien, Sven Romàn évoque la surmortalité constatée en Suède, suite aux campagnes de vaccinations contre le Covid. Ainsi que "le taux de natalité (qui) a baissé de 10 % lors des deux dernières années par rapport aux dix dernières années."