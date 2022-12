"L’homme est menacé dans son avenir anthropologique même" Ali Benziane

« Pour moi, cette pandémie de Covid-19 n’est qu’une étape vers un pouvoir global qui peut aboutir à une société dite totalitaire, une nouvelle forme de totalitarisme que nous n’avons jamais connu » : dans ce « Pause », Ali Benziane, écrivain, poète et docteur en pharmacie, présente son dernier ouvrage L'épreuve de vérité : que nous révèle l’après-Covid, préfacé par le philosophe Mehdi Belhaj Kacem. Revenant sur les mécanismes du « biopouvoir » décrits des décennies plus tôt par les philosophes français Michel Foucault et Gilles Deleuze, il alerte sur « l’alliance entre la science et la force » contre les populations des sociétés occidentales depuis le déclenchement de la crise sanitaire et appelle au sursaut avant un basculement vers « la société de dissolution » dans laquelle l’humain, supplanté par « l’hypertechnologie », se retrouverait relégué au second plan.