"Il y a des choses qui sont juste merveilleuses et qui nous permettent de voir la vie sous un autre angle". Pierre Barnérias évoque son nouveau documentaire "Miracles", sorti en salles le 10 avril 2023

PAUSE - Dans ce documentaire passionnant ("Miracles", sorti en salles le 10 avril dernier), le réalisateur Pierre Barnérias enquête sur trois énigmes sur lesquelles la science se casse les dents encore aujourd’hui : le Suaire de Turin, la Tilma de Guadalupe et l’œuvre extraordinaire de Maria Valtorta.

Le film, extrêmement bien reçu par ses spectateurs, se regarde comme un polar scientifique, car c’est bien d’enquêtes scientifiques dont il s’agit, et de mystères non résolus.



Le réalisateur a récemment été contacté par un grand exploitant de salles canadien, séduit par son documentaire. Le film devrait donc avoir une carrière internationale et être diffusé dans des salles d'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Les spectateurs français ont, quant à eux, la chance de pouvoir d’ores et déjà le découvrir dans les cinémas de l’Hexagone.