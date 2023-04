« En vadrouille avec Louis de Funès », l’exposition à ne pas rater au Musée national de l’automobile de Mulhouse

REPORTAGE/EXPO - C’est un voyage dans l’univers des films de Louis de Funès que nous propose le Musée national de l’automobile de Mulhouse, dit « Musée Schlumpf » du nom de ses créateurs, du 5 avril au 5 novembre 2023.

Pour cette exposition, les équipes du musée alsacien et celles du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël ont uni leurs efforts pour rechercher les voitures les plus emblématiques de l’univers cinématographique de l’acteur, et chacun de ces véhicules nous fait revivre des scènes du 7éme art devenues cultes.

Nous retrouvons avec bonheur la 2CV de Bourvil dans le Corniaud, qui « marchera beaucoup moins bien, forcément » après qu’elle se soit littéralement disloquée suite à un accrochage avec une imposante Rolls Royce Silver Cloud conduite par Louis de Funès.

Nous sourions en nous replongeant dans la saga des gendarmes de Saint-Tropez, évoquée par sa célèbre Méhari et la 2CV de la joviale sœur Clothilde, religieuse de profession et chauffarde patentée.

La commissaire de l’exposition et directrice du musée varois « Louis de Funès », Nora Ferreira, a même retrouvé le véritable cabriolet Mustang qui a tourné dans le film et a convaincu son propriétaire, Patrick Serpagli, gérant de l’Atelier Mustang, de prêter le véhicule le temps de l’exposition.



En suivant le fil conducteur des voitures les plus célèbres des films de Louis de Funès, le visiteur s’offre non seulement un voyage cinématographique, mais aussi une plongée dans la société française de l’après-guerre et des Trente Glorieuses.

Le tout en profitant de l’écrin somptueux qui accueille l’exposition, ce musée créé par les frères Schlumpf, réputé internationalement comme étant rien moins que le plus beau musée automobile du monde !