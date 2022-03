"Russie-Ukraine, comme un couple qui se déchire" Veronika Bulycheva chante avec Jann Halexander

Elle est russe, il est franco-gabonais : en 2019, Veronika Bulycheva et Jann Halexander montent "Urgence de vous, du Gabon à la Russie", un spectacle de "théâtre musical" où dialogues et chansons explorent leurs différences et leur fraternité. Alors qu'ils le reprennent le 29 mars au Kibélé à Paris, l'actualité lui donne une résonance particulière.

Nous avions rencontré Jann Halexander au cœur de l'hiver l'année dernière (voir "Sultana et Jann Halexander, chanteurs de l'essentiel"), un hiver rude pour les artistes, en particulier pour ceux qui se produisent sur scène et devaient subir ou contourner les confinements et couvre-feux, dont on n'est sorti que pour... une vie sous passe sanitaire. Jann Halexander nous raconte comment il a traversé cette période, en s'attachant à conserver son "intégrité d'artiste" non sans difficultés - on se remémore un triste épilogue d'une manifestation anodine place de la République - mais en paix avec sa conscience.

Alors que désormais la guerre, la vraie, fait la une, et qu'une folle "russophobie" bat son plein, y compris à l'encontre d'artistes, ils nous expliquent pourquoi ils tiennent à ce spectacle et l'ont maintenu : un message d'espoir et de foi en l'humanité, qui transcende les origines et espère semer quelques graines de paix. Veronika Bulycheva fêtera cette année ses 30 ans en France, elle nous confie son vécu de Russe, parfois mal comprise ou perçue dans notre pays, bien avant cette guerre, glisse que l'histoire de son pays et de ses peuples est complexe et rétive à toute lecture manichéenne, et nous livre son besoin vital, viscéral, de s'exprimer par ses chansons - en français et en russe -, comme un "cri du cygne".

Une "Pause" de douceur humaniste, tendre et habitée :

La chanson "Interieur-e-s", enregistrée en marge de l'entretien :

"Urgence de vous, du Gabon à la Russie", sur scène le 29 mars à Paris :