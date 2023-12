Les affaires Dupond-Moretti et Dussopt, le retour de Cahuzac, Anticor : Philippe Pascot se désole de la banalisation des scandales politiques

PAUSE - En France, jamais un gouvernement n’a vu autant de ministres être convoqués devant la justice, nous dit notre invité, l’écrivain et enquêteur Philippe Pascot. Également administrateur de l’association Anticor, qui lutte contre la corruption, Philippe donne son avis sur la détérioration de la vie politique en France. Il alerte sur l'entre-soi des professionnels de la politique qui “font des lois pour se protéger", et de la perte, par Anticor, de son agrément, bien que l’association soit respectueuse des règlements. Philippe Pascot, qui ne cesse d’alerter sur les dérives d’un milieu politique de plus en plus corrompu, se désole du peu d’intérêt des citoyens pour les affaires qui, il est vrai, s’enchaînent semaine après semaine. Il souhaiterait que la population se responsabilise un, car si les dirigeants actuels sont au pouvoir, c’est parce que les citoyens les y ont porté...