Philippe Pascot  : "Le système travaille contre le peuple, mais avec son consentement"

ENTRETIEN ESSENTIEL - Dans ce nouvel entretien, nous recevons Philippe Pascot, ancien Conseiller régional d'Île de France, directeur de MJC (Maison des jeunes et de la culture) et écrivain. Déçu de la vie politique - et de ses élus - après 25 ans d'activité au service de la Cité, il est "mis au sarcophage", pour ne pas dire au placard. La raison ? Un ouvrage publié en 2014, "Délits d'élus", dans lequel il ose dénoncer les malversations de plus de 400 hommes et femmes politiques. Loin de se décourager dans sa volonté de maintenir un discours de vérité, il revient cette année avec deux nouveaux livres, plus que jamais engagé pour la transparence des affaires publiques en France. (Lire la suite de l'article en dessous de la vidéo.)



Dans le premier livre, "Le pouvoir du pire", aux éditions Max Milo, Philippe Pascot décrit un système politique qui "travaille contre le peuple" et souhaite "ouvrir les yeux à tous ceux qui ont les oreilles bouchées". L'ancien maire-adjoint d'Évry n'épargne rien, ni personne : Macron, les lobbies, la manipulation de l'information, les réformes liberticides et sécuritaires...

Le second ouvrage, intitulé "Les cons, ça ose tout... Moi aussi !", avec comme préfacier Bruno Gaccio, publié aux éditions Christine Bonneton, liste certains faits les plus... cons de la sphère politico-judiciaire, mais aussi les turpitudes de quelques-uns en matière de pouvoir, d'argent et de sexe. Mais comment le peuple peut-il consentir à tel spectacle et tolérer par ailleurs des lois qui vont à ce point contre son propre intérêt ?