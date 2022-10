"236 jours au ban de la société : journal d’un non-vacciné": Simon Ferandou présente son ouvrage

« Je suis 10%. Je suis 6 millions (…) Je suis l’irresponsable qui n’est plus un citoyen. Je vis en quasi-confinement. On m’a dit que c’étaient les minorités pensantes et agissantes qui faisaient avancer l’histoire. J’en suis : je suis non-vacciné. » Poète, conférencier, écrivain engagé et père au foyer, Simon Ferandou nous présente dans ce "Pause" son journal d’un non-vacciné. Paru aux éditions Gaspeg Poesía, « 236 jours au ban de la société - Journal d'un non-vacciné » est un ouvrage qui se démarque : son ambition n’est pas de ramener une énième fois le lecteur aux questions scientifiques autour de la Covid-19, mais de le faire rentrer dans la peau et le quotidien du non-vacciné, ce Français désormais considéré au pays des droits de l’homme comme un « sous-citoyen » bon à « emmerder ».







