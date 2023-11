Audition au Sénat de soignants suspendus sur les vaccins et leurs effets secondaires

REPORTAGE - Ce mardi 7 novembre, à Paris, la sénatrice Sylviane Noël (LR) a invité ses collègues à écouter un groupe de soignants suspendus, et toujours pas réintégrés, et le syndicat Liberté Santé, afin de présenter ce que l’on sait, à ce jour, sur les effets indésirables des vaccins anti-Covid. Seuls les sénateurs des Républicains, Alain Houpert, Alain Joyandet, Sylvie Goy-Chaventet Laurence Muller-Bron, ont répondu à l’appel. La parole a été donnée aux victimes d’effets secondaires Mélodie Féron et Marc Doyer. Les politiques présents étaient essentiellement des élus ayant mis en doute la politique gouvernementale depuis la première heure de la campagne de vaccination. Les parlementaires n’ayant pas, à ce jour, pris position contre les politiques gouvernementales, n’ont pas répondu à l’invitation de Sylviane Noël. Les intervenants ont défendu l’intérêt pour les soignants de ne pas se soumettre à la loi du 5 août 2021 sur l’obligation vaccinale, en s’appuyant sur les chiffres de l’ANSM concernant les effets secondaires.