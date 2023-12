Agora des livres : quand la presse et l’édition s’offrent la possibilité d’être libres et indépendants

REPORTAGE – Ce samedi 2 décembre, à Paris, s'est déroulée L'Agora des livres, organisée par le média La Vérité libère. Un événement rassemblant des auteurs engagés autour de sujets tels que la santé, la philosophie, la politique, et la défense de la liberté d'expression et du droit d’informer. Cet évènement, qui s’est tenu à l’espace Miguel Angel, dans le XIIIe arrondissement de Paris, dont l’objectif fut évidemment la vente des livres, a permis un débat apaisé, rarement possible dans l’univers mainstream, où contradictions et points de vue se sont exprimés naturellement. Pour clôturer cette journée, divers intervenants ont été réunis pour une table ronde. Pour tous, une seule volonté : la liberté de penser autrement la société. Etaient ainsi présents : Patrick Jaulent, auteur du livre Un Monde de menteurs, Lucien cerise, spécialiste de l’ingénierie sociale, auteur, entre autres, d’Ukraine : la guerre hybride de l’OTAN, l'éditeur Patrick Pasin, de Talma studios, le journaliste Marc Daoud, directeur de la publication de Nexus, et l’animateur Mike Borowski.

Des citoyens, qui s’obligent, par nature ou devoir, à décrypter le non-sens que nous subissons. Ce que l’on peut retenir de cette journée, c’est que le monde change et ne change pas souvent comme on nous le vend...