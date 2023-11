A un an des élections US, reportage au congrès des républicains overseas

REPORTAGE - Le 10 novembre 2023, était organisée, au 56e étage de la tour Montparnasse, la rencontre des conservateurs français et américains réunissant les acteurs politiques sensibles à la problématique de la souveraineté et aux thèses libertariennes.

Ont donc pu échanger ensemble, les hommes politiques français Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Eric Zemmour (Reconquête), le journaliste André Bercoff, l’entrepreneur et essayiste Charles Gave, et les Américains Kristi Noem, gouverneur du Dakota du sud, pressentie pour être la prochaine colistière de Donald Trump, Rob Roos, député européen néerlandais, ou encore Nigel Farage, figure du Brexit et ancien député européen.

Lors de cet évènement, le sujet de la liberté d'expression dans le monde occidental fut un thème central. Un sujet d’une brûlante actualité puisque les organisateurs du Worldwide Freedom Initiative se sont vu refuser l’accès à la mairie du VIe arrondissement qui devait, au départ, abriter leur réunion.

Le WorldWide Freedom Initiative se veut un carrefour de luttes diverses et variées, où la question de la souveraineté du peuple demeure primordiale. Mais les différents discours des invités ont aussi fustigé l'insécurité, l'autoritarisme des gouvernements occidentaux et la perte d’identité de leurs pays respectifs.