Emouvante soirée en hommage au Professeur Luc Montagnier

REPORTAGE - Le 17 février 2023, des médecins et scientifiques se sont réunis pour rendre hommage au Professeur Luc Montagnier dont c'était le premier anniversaire de la disparition.

Lors de cet événement qui a accueilli beaucoup de proches, tous ont rappelé son rôle pionnier dès l'apparition de l'épidémie de Sida et les travaux qui ont permis l'identification du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ce qui lui a valu d'être honoré du prix Nobel de Médecine en 2008.

Beaucoup ont également rappelé, que malgré l'importance de ses découvertes, ce chercheur éminent n'avait pas eu droit à un hommage national. La raison à cela : un discours sur le Covid qui n'épousait pas le narratif officiel autorisé. En effet, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, Luc Montagnier a fait entendre une voix différente concernant l'origine du virus.

Loin de la fable du pangolin et de la chauve-souris, dès avril 2020, suite à l'analyse du génome du virus du Sars-CoV-2, le professeur conclut que ce virus ne peut pas être naturel.

Sans jamais affirmer qu'il a été répandu de manière intentionnelle, son hypothèse est que "des recherches sur les vaccins contre le Sida auraient échappé à leurs auteurs : le nouveau coronavirus contiendrait, en effet, des séquences d'un autre virus qu'il connaît bien, le VIH, une combinaison impossible à obtenir par le seul hasard de la nature".

Sans prendre la peine de chercher à comprendre cette découverte, les médias et les autorités n'ont eu de cesse de décrier ses affirmations. Trois années ont passé et la thèse du virus artificiel ne peut plus être considérée comme fausse.

Le professeur Luc Montagnier a-t-il eu raison trop tôt ? C'est souvent le cas des grands savants. "Avoir raison trop tôt est socialement inacceptable" écrivait le grand romancier américain Robert Heinlein.