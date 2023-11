La face cachée du DSA et de NewsGuard révélée : un cri de transparence

Xavier Azalbert, directeur de la rédaction de France-Soir était interviewé ce matin par Nicolas dans La Matinale de Tocsin.

Dans un échange percutant, Xavier Azalbert expose les zones d'ombre entourant le Digital Service Act (DSA) et son fer de lance, NewsGuard. "Le DSA, c'est comme une injection de news : on ne connaît pas les effets secondaires, mais on nous dit que c'est à 95 % fiable. Nouveau vaccin médiatique ou nouvelle menace ?"

Xavier Azalbert révèle des inquiétudes majeures quant à l'opacité des contrats liant les États européens à NewsGuard, l'entreprise privée américaine évaluant les sites d'information. Cette dernière a introduit un algorithme dont l'efficacité reste à démontrer. Il met en garde contre l'utilisation de NewsGuard comme une nouvelle forme de contrôle de l'information, sapant potentiellement la démocratie et la liberté d'expression.

"NewsGuard, la nouvelle pilule de la vérité à 95%, mais sans essais cliniques. On ne sait pas si c'est une cure ou une intoxication. Qui a dit que l'information devait avoir un actionnaire ?"

Sur les vaccins anti-Covid 19, une plainte a été déposée avec Christian Perronne contre Aurélien Rousseau pour ses affirmations sur l'absence d'effets secondaires après la vaccination. Cela soulève des questions sur la transparence des informations officielles. Un appel est lancé pour obtenir toute la transparence sur les contrats liés à la vaccination et sur le rapport de l'enquête de l'OPECST (Office parlementaire d'évaluations des choix scientifiques et technologiques). "Si la vérité est une fiction, poursuit Azalbert, alors les citoyens sont les nouveaux réalisateurs. Fédérons nos initiatives pour une transparence totale. Les contrats et les résultats d'enquêtes financés par le public doivent être notre droit."

Cet échange résonne comme un appel à l'action pour aboutire à la transparence dans un paysage médiatique en mutation.