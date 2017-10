Jambes écartées et cuissardes: la sexy Bella Thorne s'amuse sur Instagram (photos)

Il n'y a pas un jour où la sulfureuse Bella Thorne ne fait pas parler d'elle. Après une vidéo où elle se déhanchait en porte-jarretelles mardi 3, la photo de son minou mercredi 4 ainsi que deux clichés d'elle nue et sans aucun maquillage, l'actrice a décidé de créer à nouveau le buzz jeudi 5.

Accroupie les jambes écartées l'ancienne star des séries Disney Channel a dévoilé une photo issue d'un shooting. Ses cuissardes noires allongeaient encore sa silhouette et ses jambes interminables.

Cette fois-ci, l'apprentie mannequin était très maquillée. En effet, si elle aime s'exposer au naturel et assume totalement que son corps ne soit pas parfait, elle comprend les besoins de son métier et aime parfois être apprêtée. A la sortie de l'édition mexicaine du magazine GQ du mois d'octobre dont elle faisait la couverture, elle avait d'ailleurs mis ses fans en garde.

Mommi long legs Une publication partagée par BELLA (@bellathorne) le 5 Oct. 2017 à 13h21 PDT

Pour elle, toutes les photos sur les revues sont retouchées. Ainsi, elles donnent une image faussée des stars et font se sentir les fans mal. Elle a encouragé ses admirateurs à croire en eux et à ne pas se soumettre aux diktats.

Certaines stars vont plus loin pour combattre ce système qui ne leur convient pas. En 2016, la célèbre chanteuse Alicia Keys avait annoncé ne plus vouloir apparaître maquillée. Et cette petite révolution tient toujours: que ce soit en concert, sur ses pochettes d'album, à la télévision ou dans la rue, l'artiste n'a plus jamais porté une seule touche de maquillage.

There's jewels in my mind.... #currentmood #vibes #howifeel #love Une publication partagée par Alicia Keys (@aliciakeys) le 1 Mai 2017 à 19h52 PDT

Dans une tribune sur le site Lenny Letter, elle confiait: "à chaque fois que je quittais la maison sans être maquillée, je m'inquiétais: +et si quelqu'un me demandait une photo? Et s'il la postait?+ Ces pensées témoignaient de ma faible confiance en moi, de ma superficialité mais elles étaient profondément honnêtes". En ayant assez, la jolie brune a décidé de prendre les choses en main et de ne plus jamais se soucier du regard des autres.