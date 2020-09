Nuit blanche 2020 : Samedi 3 Octobre dans un format inédit

Même en temps de Covid, la Nuit Blanche aura bien lieu en 2020. Anne Hidalgo, Maire de Paris, a officialisé la date du 3 octobre prochain pour cet évènement majeur de l’année culturelle parisienne.

C’est à la veille des journées européennes du patrimoine, qu’Anne Hidalgo, Maire de Paris, a levé le doute persistant autour de l’édition 2020 de la Nuit Blanche. Créée par Bertrand Delanoë, il y a 18 ans, cette nuit consacrée à la culture sous toutes ses formes a failli ne disparaitre du calendrier en cette année de Covid-19. Il n’en sera rien, puisque Mme Hidalgo a confirmé, que la manifestation se tiendrait bien le Samedi 3 octobre prochain.

Une nuit blanche spéciale Covid-19

L’organisation a forcément entièrement revue afin de respecter les gestes barrières et les exigences sanitaires, et les organisateurs pourraient même devoir revoir leur copie en cas d’aggravation de la situation. Deux parcours, sur chacune des rives de la Seine, ont été pensés comme des « promenades ».

Ainsi, le programme de l’édition 2020 de cette nuit blanche met un avant

« un parcours rive gauche autour des musées Bourdelle (15e) et Zadkine (6e) et un parcours rive droite, entre le Petit Palais (8e) et le musée d'Art moderne de Paris (16e)»