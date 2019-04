Accusée de mentir sur son cancer, Agathe Auproux bloque ses haters sur Instagram (photo)

Trop c'est trop. Agathe Auproux a annoncé au début du mois de mars dernier qu'elle était atteinte d'un cancer, pour lequel elle subissait d'ailleurs une chimiothérapie.

La jeune femme, qui est notamment chroniqueuse dans l'émission Balance ton post, reçoit depuis cette annonce de multiples messages de soutien chaque jour.

Mais les réseaux sociaux, et leurs utilisateurs, se montrent parfois cruels et la journaliste en a fait les frais il y a quelques jours.

La belle brune est encore ce mardi 9 au voyage à Miami, aux Etats-Unis. Le séjour est sponsorisé par la marque de sous-vêtements Sloggi. Agathe Auproux a donc partagé quelques photos d'elle tout sourire.

Des clichés qui ont visiblement fait douter certains internautes quant à sa maladie.

"Je suis surpris de vous voir à Miami alors qu'il y a quelque temps, vous étiez couchée sur un lit d'hôpital??? Gros coup de bluff pour vendre des fringues???", a ainsi écrit un internaute dont le commentaire a été liké une dizaine de fois.

"Entre deux séances de chimio à l'hôpital, ça ne te dérange pas si je fais ce que je veux? Tocard", lui a-t-elle sèchement répondu. Dans sa story, elle a ensuite tenu à mettre les choses au clair.

"Les 17 personnes qui ont liké ce commentaire abject: vous validez un discours malveillant, qui sous-entend que les personnes malades n'ont plus le droit de vivre, un discours dangereux qui les enferme dans leur condition. Et comme ce n'est ni ce cancer ni la chimio (ni ce genre d'abrutis) qui vont dicter ma vie, je vous bloque. Ça vous permettra de ne plus voir mon compte Instagram qui vous dérange tant. Et de continuer vos jugements étroits et l'expression de votre bêtise, mais entre vous".

La jeune femme ne compte pas se laisser abattre par le cancer, elle réagit d'ailleurs bien au traitement, et compte bien profiter de son séjour outre-Atlantique.