Jeux paralympiques: Marie Bochet meilleure que Martin Fourcade

Un exploit. La skieuse française Marie Bochet a décroché ce mercredi 14 sa troisième médaille d'or lors des Jeux paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud) en arrivant première du slalom géant (catégorie debout) devant l'Allemande Andrea Rothfuss et la Canadienne Mollie Jepsen.

Cette troisième médaille d'or vient s'ajouter à un palmarès déjà bien fourni puisque la jeune femme de 24 ans a désormais sept titres paralympiques à son actif. C'est mieux que le biathlète Martin Fourcade, qui a remporté cinq titres olympiques dans sa carrière.

LE HAT-TRICK DE MARIE BOCHET !!!

La Française a encore survolé la course et s'offre un troisième titre sur ces Jeux !

13e médaille pour la France, la 5e en or #Paralympiques #PyeongChang2018 #BleuParalympique pic.twitter.com/ooG8g9UXpM

— France tv sport (@francetvsport) 14 mars 2018