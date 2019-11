Lizzo, princesse de la pop US et emblème du body positivisme (VIDEO)

Si vous n’avez pas encore succombé au phénomène Lizzo, ouvrez grand vos oreilles : la nouvelle bombe de la pop US fait exploser les standards et séduit critique et public… jusqu’au couple Obama.

Femme, afro-américaine et ronde qui assume sa sexualité : Lizzo est la nouvelle icône de la diversité qui a conquis l’Amérique. Rappeuse, chanteuse, multi-instrumentiste, elle est 8 fois nominée aux Grammy Awards prévus le 26 janvier 2020. Un record inégalé pour une jeune artiste. Mais salué par tous.

Car avec sa voix puissante et ses tubes disco-funk, Lizzo s’évertue à faire passer un message fort qui résonne de l’autre côté de l’Atlantique et commence à gagner la France : « Je suis ma propre âme sœur / Je sais comment m’aimer ». Les paroles de son hit « Soulmate », extrait de son troisième album « Cuz I love you » sorti au printemps dernier, sont parfaitement représentatives de ce qu’elle incarne : le mouvement body positive, qui invite chacun(e) à assumer son corps et à faire la paix avec son miroir.

Parmi ses plus grands fans : Michelle et Barack Obama. Sur scène, Lizzo se livre à des twerks endiablés, en bustier et bas résilles… Son public la vénère.

La jeune femme, repérée par Prince en 2014, expliquait, en 2018 dans Teen Vogue, qu’elle ne s’aimait pas jusqu’à l’âge de 21 ans en raison de ses rondeurs. Dix ans plus tard, elle se fait porte-voix des femmes qui souhaitent se libérer des diktats de la beauté. Elle est l’une des icônes de l’afro-féminisme qui s’élève contre toutes les oppressions qui peuvent toucher la femme noire aux Etats-Unis… et au-delà.