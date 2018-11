M Pokora: le chéri de Christina Milian prépare une nouvelle tournée (vidéo)

Le 15 janvier 2018, M Pokora a provoqué un cataclysme parmi ses fans en annonçant sa pause et son retrait des réseaux sociaux. Il voulait se reposer pendant une année et profiter de son nouveau bonheur aux côtés de sa chérie Christina Milian. Mais l'appel de la scène était visiblement trop fort.

Le chanteur a fait son retour sur Twitter et Instagram mardi 20 avec la meilleure nouvelle que ses admirateurs et admiratrices pouvaient entendre en cette fin d'année: un nouvel album dont on ne sait rien encore va bientôt sortir et une tournée est en préparation.

"Salut les ami(e)s, me voilà sur le chemin du retour… Dernière ligne droite avant de vous livrer l'album… Encore un peu de patience… En attendant je suis heureux de vous annoncer le Pyramide Tour. (…) Vous n'en croirez pas vos yeux. PS: Vous m'avez manqué", a ainsi écrit "MP" sous sa publication Instagram.

La billetterie de ce Pyramide Tour ("Pyramide" comme le titre de son futur album? Peut-être bien) ouvre d'ailleurs le 29 novembre prochain à 10h du matin très précisément.

Le teaser vidéo révélé mardi reprend quelques images de concerts de ses précédentes tournées et met en avant le thème de son nouvel album qui sera visiblement articulé autour de cette mystérieuse pyramide à l'allure très futuriste.