Mimie Mathy et Franck Dubosc s’invitent dans Dix pour Cent

Les comédiens Mimie Mathy et Franck Dubosc joueront leur propre rôle dans la saison 4 de la série Dix pour Cent.

Les agents de stars préférés du PAF vont bientôt s’occuper des déboires de nouvelles célébrités : la saison 4 de Dix pour Cent est annoncée pour la mi-2020. Le tournage aurait d’ailleurs commencé et le casting semble cette fois encore alléchant. On connaît en effet deux des acteurs qui ont accepté de se prêter au jeu. Mimie Mathy et Franck Dubosc intègrent la série.

C’est le propre de Dix pour Cent. Des stars du cinéma, de la chanson ou du petit écran jouent leur propre rôle, aux côtés des acteurs récurrents, Camille Cottin, Grégory Montel, Laure Calamy ou encore Thibault de Montalembert. Au coeur d’une prestigieuse agence artistique, les aventures des uns et des autres ont séduit plus de 4 millions de téléspectateurs dès la première saison, qui avait mis en scène Laura Smet, Nathalie Baye, François Berléand et Julie Gayet, pour ne citer qu’eux.

Certains se sont même pris au jeu de l’autodérision. Line Renaud et Joey Starr sont ainsi apparus dans deux saisons. Quant au chanteur Julien Doré , il ne quitte plus les plateaux de la série et devrait encore être présent dans ce quatrième opus.

D'autres noms circulent

L’année prochaine donc, Mimie Mathy et Franck Dubosc succèderont à Isabelle Huppert et Jean Dujardin, c’est officiel. La comédienne aurait même demandé des modifications du scénario, non par caprice, mais pour aller encore plus loin dans la caricature. D’autres noms circulent en plus de ceux de ces deux acteurs très populaires. Mais rien n’est encore formalisé pour José Garcia, Sandrine Kiberlain, Gad Elmaleh et Gérard Depardieu. Dans les couloirs on parle même d’une apparition de Sigourney Weaver !