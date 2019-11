Miss France 2020 : la rousse Miss Normandie en favorite

Marine Clautour représentera la Normandie lors de l’élection de Miss France 2020, le 14 décembre à Marseille. Cette miss à la flambloyante chevelure est l'une des favorites du concours. Elle y croit!

Il est des miss qui nourrissent des rêves de couronne depuis leur plus tendre enfance. Marine Clautour est de celles-là. Elue Miss Normandie le 20 septembre dans l’Orne, cette jeune femme de 21 ans fréquente en effet les concours depuis longtemps déjà, emmenée par sa maman, mais jusqu’alors en tant que spectatrice. « Les paillettes, ça attire, c’est un peu fascinant », expliquait-elle après son élection toute émue et sans fard à France 3 Normandie.

Son atout, sa chevelure rousse

Mais quand même, les études d’abord. Marine Clautour est actuellement en Master Assurance et gestion de patrimoine à Rouen, en contrat de professionnalisation. Elle a choisi de faire passer ses études en premier : « Maintenant que j’ai obtenu quelques diplômes, j’ai décidé de me lancer ».

Malgré un premier échec au concours Miss Haute-Normandie en 2018, cette jeune femme qui a grandi à Gournay-en-Bray a passé une à une les étapes vers le titre de Miss Normandie 2019, et qui sait, peut-être vers celui de Miss France . Dans son aventure, Marine Clautour est largement soutenue par ses proches, sa maman bien sûr, mais également sa sœur jumelle, Camille, et son petit ami, Jules.

Sa différence, celle qui pourrait la conduire vers le sacre le 14 décembre prochain à Marseille, Marine Clautour l’affiche et la clame : « Mes cheveux font ma différence et je pense que c’est mon point fort ». Elle a hérité en effet de la chevelure rousse de sa grand-mère, et raconte en prendre grand soin. Son secret de beauté : l’huile de coco. « Elle permet de les nourrir et de les faire briller ».

Vivre à fond l’expérience

Très sportive – elle a longtemps pratiqué la gymnastique et le twirling -, Marine Clautour voit le concours Miss France comme un défi : « Participer à un événement d’une telle ampleur est une chance unique, confiait-elle récemment à LCI. Je me suis lancée déterminée afin de relever ce défi et vivre à fond cette expérience qui m’a toujours fait rêver ».

« C’est aussi une chance pour moi de m’affirmer en tant que femme et de prendre confiance en moi ».

A chacun ses idoles, Marine Clautour est une grande admiratrice de Malika Ménard, une autre Normande élue Miss France en 2010. A son tour, elle compte bien faire briller sa région en terre phocéenne. « Je suis fière de la représenter car c’est la région qui m’a vue grandir. La Normandie est une région où il fait bon vivre, les Normands sont chaleureux et accueillants ». Qui en doutait?

Marine Clautour en bref