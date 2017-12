Johnny Hallyday: Laeticia a emmené Jade et Joy se recueillir sur la tombe de leur père à Saint-Barth

Un dernier adieu en musique et en pleurs a été rendu à Johnny Hallyday lundi 11 à Saint-Barth, où le rockeur a été inhumé, entouré de son épouse Laeticia, ses grands enfants Laura et David, sa belle-famille et ses amis proches.

Mais ses deux plus jeunes filles, Jade et Joy, n'étaient pas présentes à la mise en terre, qui a eu lieu au cimetière de Lorient, en face du restaurant Jojo Burger, dans lequel les invités aux obsèques sont d'ailleurs allés boire un dernier verre en sa mémoire le soir.

Mardi 12, Laeticia Hallyday, qui voulait sans doute épargner un nouveau choc à ses filles en les écartant de l'enterrement, s'est rendue sur la tombe de son défunt mari accompagnée des fillettes.

Un peu comme lors du cortège funéraire, où elle avait baissé la vitre de la voiture pour leur montrer les milliers de gens réunis pour leur père, Laeticia leur a cette fois présenté la sépulture généreusement fleurie de Johnny à ses filles.

Sur les photos, publiées par Closer ce mercredi, on peut aussi apercevoir à ses côtés sa grand-mère, surnommée Mamie Rock par Johnny lui-même. Cette dernière ne lâche pas sa petite fille d'une semelle depuis mercredi dernier, jour du décès de l'idole des jeunes.

L'acteur français Jean Reno, parrain de Jade, grand ami de Johnny -qui a lu la Chanson des escargots de Jacques Prévert lors de l'hommage populaire à l'église Sainte-Madeleine samedi 9-, était aussi présent pour ce moment toujours chargé en émotion.

Moment qui devrait se répéter dans les semaines à venir car Laeticia Hallyday a décidé de rester jusqu'à au moins mi-janvier à Saint-Barth, dans la maison de famille située sur les hauteurs de l'Anse de Marigot.

Ensuite, selon Gala, elle devrait retourner vivre à Los Angeles, où elle s'était installée avec Johnny depuis plusieurs années. Jade et Joy y sont d'ailleurs scolarisées dans un lycée français.