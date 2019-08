Nabilla aux urgences: elle a eu très peur pour son bébé

Enceinte de 28 semaines, Nabilla a eu une grosse frayeur et a craint pour la santé de son bébé. La jeune femme a fait un malaise dimanche, elle a basculé en arrière et est retombée lourdement sur le dos. Inquiet, son mari Thomas l'a immédiatement conduite aux urgences pour vérifier que leur fils allait bien.

"Je me suis évanouie. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de la fatigue. (…) Ne vous inquiétez pas. Ça va beaucoup mieux. On a eu très très peur parce que je suis tombée sur le dos. On a été aux urgences. On voulait être sûrs que tout allait bien, que le bébé allait bien. Mais c'est vrai que j'étais un peu paniquée", a-t-elle dit sur Snapchat, expliquant ainsi son absence des réseaux sociaux.

Après examens, tout est bien qui finit bien puisque la maman et son bébé se portent bien. Le médecin lui a prescrit des vitamines et aussi des compléments alimentaires pour augmenter son taux de fer.

Quelques heures avant son malaise, Nabilla annonçait qu'elle et Thomas avaient enfin trouvé un prénom pour leur fils, promettant même à ses abonnés sur Instagram de "liker" si quelqu'un trouvait.

Pour l'instant, elle n'a pas révélé comment son bébé allait s'appeler. Pour le sexe, elle avait dit garder le secret mais avait finalement donné l'exclusivité de la révélation à Paris-Match. Peut-être en fera-t-elle de même pour le prénom.