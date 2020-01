The Voice à la recherche d'un nouveau souffle

L’émission The Voice tentera de se relancer dès le samedi 18 janvier sur TF1, avec des règles plus simples et un jury totalement renouvelé composé de Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

The Voice reviendrait-elle aux fondamentaux? Pour sa neuvième saison, l’émission de TF1 fait du neuf… avec du vieux. On ne parle pas ici du nouveau jury, mais des règles qui reviennent cette année à plus de simplicité, la zone rouge disparaît, les équipes sont réduites (14 candidats contre 18 l’an dernier), la mécanique du jeu reprend celle des débuts avec auditions à l’aveugle, battles, KO puis shows en direct.

Un jury new look

Les membres du jury, qu’ils se retournent ou non sur un candidat, devront de nouveau justifier leur choix. Il ne sera plus question de voir des chanteurs malheureux partir dans un regard. Le jury, justement, constitue le principal changement de cette saison 9. Au revoir Mika, Jenifer et consorts, place à quatre nouveaux coachs, et pas des moindres puisqu’il s’agit de Lara Fabian, qui a déjà participé à la version québecoise, Amel Bent, juré dans The Voice Kids, Pascal Obispo, déjà aperçu dans la saison 7 et Marc Lavoine, nouveau parmi les nouveaux. Quant à la présentation, elle sera toujours assurée par l’indéboulonnable Nikos.

Retour de l'audience?

Neuf saisons pour la Star Academy, huit pour la Nouvelle Star avant une interruption de deux ans et une reprise poussive par D8: les formats de télé-crochets ont toujours du mal à se renouveler pour ne pas lasser le public. L’émission The Voice, qui avait enregistré l’an dernier une baisse d’audience, fera-t-elle exception? Réponse sur TF1 à partir du 18 janvier.