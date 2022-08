Bereal, le nouveau réseau social tendance made in France: un carton mondial

Un séisme est à l'œuvre dans le secteur des réseaux sociaux numériques, qui traversent actuellement une grave crise d'identité. Alors qu’Instagram essaie de copier Tiktok et que Meta (anciennement Facebook) a fait le pari de la réalité virtuelle, les influenceurs perdent leur crédibilité. C’est dans ce contexte qu’un nouveau réseau social basé uniquement sur la photo, et appelé “Bereal” paraît avoir trouvé la recette. La nouvelle plateforme, créée en France, se fait une place sur le podium des plateformes en ligne.

Le concept de BeReal, comme son nom l’indique : rester réel

Sur BeReal, les utilisateurs ne peuvent publier qu’une photo par jour dans les deux minutes suivant la réception de la notification de l’application. C’est l’application qui décide du moment de la publication. Seul un selfie ou une photo prise par l’appareil photo peuvent être publiés. Cette "contrainte créative" est une manière de favoriser la naturalité et de stimuler les utilisateurs. Pour éviter la dictature des likes, cette plateforme ne propose tout simplement pas l'option de “liker”. La popularité n’est pas un objectif des utilisateurs de cette application, mais, comme le slogan l'indique, il s'agit d’un outil pour rester en lien avec "vos amis pour de vrai".

7,9 millions d’utilisateurs actifs au mois de juillet

Selon The Information, ce réseau social sans filtres ni paillettes, où le naturel prime sur le superficiel, est particulièrement apprécié aux États-Unis : il figurait parmi les applications les plus téléchargées de l’App Store au mois de juillet. Selon Presse citron, l’application aura bientôt 10 millions d’utilisateurs, ce qui pourrait lui permettre de prendre la place de Snapchat “avec son vent de fraîcheur et son image plus décontractée”.