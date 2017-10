"Danse avec les Stars": Arthur, Nikos Aliagas, Karine Ferri… ils seront 10 à seconder Sandrine Quétier (vidéo)

L'émission à succès Danse avec les Stars sera de retour samedi 14 à 21h sur TF1 avec Sandrine Quétier à la présentation, comme toutes les saisons depuis 2011. Mais après le départ de Laurent Ournac, tous les fans du divertissement attendaient avec impatience de connaître le nom de celui ou celle qui la seconderait sur le plateau, en commentant notamment les notes du jury et en faisant réagir les candidats après leur prestation, en direct de la "Red Room".

Plusieurs rumeurs disaient que trois animateurs prendraient le poste à tour de rôle. Les noms de Laurence Boccolini, Jean-Pierre Foucault et Nikos Aliagas avaient fuité. Ils ont été confirmés ce mardi 10 par TF1, avec une grosse surprise. Ils ne seront en effet pas trois mais dix présentateurs à former la paire avec Sandrine Quétier: Nikos Aliagas, Arthur, Christophe Beaugrand, Laurence Boccolini, Denis Brogniart, Christophe Dechavanne, Karine Ferri, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Reichmann et Carole Rousseau.

C'est OFFICIEL : découvrez les 10 animateurs qui présenteront #DALSaux côtés de @SandQuetierOff cette saison https://t.co/g2cVnMehSJ — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 10 octobre 2017

TF1 marque ainsi un grand coup en exploitant toute sa famille, comme les présentateurs aiment se décrire, pour "partager des ondes positives".

Côté décor, la production de l'émission a aussi mis les petits plats dans les grands pour apporter un coup de neuf.

Le plateau sera modernisé et aura désormais plusieurs niveaux, pour une impression d'espace encore plus importante et pour permettre aux téléspectateurs de profiter du spectacle de manière optimale. La "Red Room" sera de son côté surélevée, à son emplacement habituel, au fond à droite du parquet.