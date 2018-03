Enora Malagré: bientôt une émission "très nouvelle" et une plateforme "militante" autour des femmes

Depuis son départ polémique de Touche pas à mon poste, Enora Malagré avait fait davantage parler d'elle pour ses réponses à Cyril Hanouna, son clash avec Ayem Nour ou son combat contre l'endométriose.

Mais l'animatrice devrait bientôt retrouver la lumière des projecteurs sur un plan plus professionnel via une nouvelle émission sous la bannière de Télé Loisirs. Il s'agira donc d'une émission sur Internet dont les contours ont été dévoilés et vantés par la principale intéressée lundi 5 dans L'interview sans filtre.

"Je ne peux pas trop en dire car on garde la surprise. C'est une émission comme vous en avez rarement vue, très nouvelle avec une technique nouvelle. Je ne serai pas seule. Je ne peux pas trop en dire plus mais je peux vous dire que ça va ruer dans les brancards".

Même le nom de cette émission qui doit débuter fin mars reste pour l'instant secret, mais l'animatrice promet qu'elle sera révolutionnaire dans sa forme, notamment grâce à l'utilisation des nouvelles technologies et des moyens plus conséquents que les émissions de web-télé habituelles.

"C'est mieux que la télé. Je trouve que la télé devient un peu obsolète. On voit toujours les mêmes choses. Le digital nous permet d'être plus libre". Enora Malagré a également annoncé la sortie prochaine d'une "très grosse plateforme" en ligne "autour des femmes qui sera très militante".

"J'ai refusé des choses" assure l'animatrice qui dit avoir profité de cette "mise au vert" qui durait depuis neuf mois.