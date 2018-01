"Les Frères Scott": en rediff sur NT1 mais bientôt de retour en film?

Il y a des séries comme ça qui reviennent régulièrement sur les chaînes de la TNT et dont on ne se lasse pas. Les Malcolm, Ma famille d'abord, Charmed ou Smallville permettent toujours d'occuper un après-midi pluvieux. Les Frères Scott aussi. NT1 a d'ailleurs décidé depuis lundi 1er janvier de rediffuser la série avec Chad Michael Murray et James Lafferty en début d'après-midi, juste avant la téléréalité La villa des cœurs brisés.

Si l'audience n'est pas forcément des plus excitantes (moins de 200.000 téléspectateurs), la programmation permet aux fans de la série (qui a tiré sa révérence au terme de la neuvième saison en 2012) de se remémorer de bons souvenirs. Surtout que depuis quelques jours, la rumeur d'un retour en version inédite se fait de plus en plus insistante. Mais si cela se confirme, ce ne sera pas forcément sous forme de série mais peut-être plutôt en téléfilm ou film.

La rumeur est partie d'une déclaration de Chad Michael Murray, celui qui interprétait Lucas Scott, mi-décembre, lors d'une convention à Paris. Le (toujours aussi) beau gosse a en effet confié que jouer dans une suite ne lui déplairait pas. Mais une suite ou plutôt une adaptation en long format donc.

"Lucas est un peu l’esprit moral du show. Je pense que, s’il y a avait une suite, elle serait axée sur la nouvelle génération. Les enfants de Lucas auraient 10-13 ans. Lucas devrait gérer son rôle de père et être un bon mari. D'après moi c'est comme ça que cela doit être pour que les fans continuent de s'identifier aux personnages", a-t-il ainsi expliqué.

Début 2017, Sophie Bush (alias Brooke Davis) avait aussi dit à la télévision américaine qu'elle adorerait l'idée. Mais pour elle, il faut absolument que "toutes les étoiles s'alignent" et que l'ensemble du casting original soit partant.