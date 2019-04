Le jour où M. Pokora a cru avoir détruit sa carrière

Après sa pause d'un an, M. Pokora revient cette semaine sur le devant de la scène avec la sortie de son nouvel album vendredi 12 avril, intitulé Pyramide. Un projet mûrement réfléchi et confectionné aux Etats-Unis, auprès de sa compagne Christina Milian, avec qui il vit à Los Angeles.

Avant que son single Les Planètes sorte, il doutait que ce virage 100% pop urbaine puisse séduire tout son public. Puis les bons retours qu'il a eus (notamment avec le clip officiel qui a dépassé les 7 millions de vues sur YouTube), l'ont convaincu qu'il était sur la bonne voie.

Mais ce sentiment, il ne l'a pas eu après avoir sorti chacun de ses albums. En 2008, après l'échec de son album en anglais MP3, il a même sérieusement douté et pensé que sa carrière était détruite.

"A chaque album, les cartes sont rebattues. Je l'ai appris à mes dépens en 2008, après la sortie de mon album en anglais. Un an et demi avant, je remplissais les salles. Dix-huit mois plus tard, je ne vendais même pas 100.000 exemplaires, je ne faisais pas un Zénith! J'ai cru que j'allais m'écrouler, que j'avais enterré ma carrière et que je ne pourrai jamais revenir", a-t-il ainsi confié dans Télé-Loisirs.

Mais tout ça, c'était avant sa participation à Danse avec les Stars en 2011, et avant donc que sa carrière rebondisse vraiment.

Pour M. Pokora, 2019 sera une année importante: il sort son nouvel album vendredi et il lancé sa nouvelle tournée Pyramide Tour en octobre.

Mais ce n'est pas tout. Le beau gosse de 33 ans se lance aussi dans la fiction. Une envie qui le titillait depuis pas mal d'années et qui va se concrétiser sur petit écran.

Il tournera en effet au mois de mai un téléfilm tiré d'un roman traitant de la maladie d'Alzheimer.