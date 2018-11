Quoi manger pour rester en forme et faire le plein de vitalité en hiver

Fatigue, nervosité et irritabilité sont des signes présents en hiver à cause de plusieurs facteurs. Le manque de soleil, le manque de sommeil aussi, une fin d’année chargée et stressante… Le corps n’arrive parfois plus à suivre.

Dans cette période, il va être indispensable de compenser ces états physiques par une alimentation de qualité qui va fournir de l’énergie, des vitamines et des minéraux.

> Les fruits riches en vitamine C

La vitamine C aide à combattre la fatigue et le rhume en période de froid. Elle permet de récupérer plus vite en cas de maladie et aide à fixer le fer. C’est un puissant antioxydant qui contribue à de nombreuses réactions dans notre corps.

On fait le plein d’oranges, clémentines, pamplemousses, citrons, kiwis et de fruits exotiques (mangue ou papaye).

A consommer en jus frais le matin, en fin de repas ou en collation une à deux fois par jour.

Il ne faut pas oublier les légumes pour leurs apports en vitamines, en minéraux et en fibres.

Les légumes d’hiver vont apporter tous les nutriments essentiels pendant cette période. Des vitamines B (vitamine du bien-être), des minéraux comme le calcium (dans les légumes à feuilles vertes), du magnésium (pour la détente musculaire et nerveuse) et du potassium.

Ils vont apporter des antioxydants qui vont permettre de lutter contre les agressions extérieures contre le corps, et des fibres qui vont améliorer le transit et capter les excès de graisse notamment.

Sous forme de soupe, cuits, natures, en purée, midi et soir, il faut impérativement manger des légumes. Si possible, ajoutez une portion de légume cru dans le repas pour augmenter la satiété, car en hiver, on a souvent envie de manger plus.

Pour donner du goût à ces légumes, l’ail et l’oignon seront parfaits et aideront à renforcer le système immunitaire.

Efficaces pour lutter contre l’hypertension artérielle au quotidien, l’ail et l’oignon permettent en hiver de renforcer le système immunitaire en plus de donner du goût à tous nos plats.

> Les poissons gras pour la vitamine D

En hiver, à cause du manque de lumière, on synthétise moins de vitamine D, qui est très importante pour les défenses immunitaires.

Avant d’envisager une supplémentation (apport nutritionnel supplémentaire) indispensable en cas de carence, on peut prévenir ce manque avec une consommation suffisante de poissons gras au moins deux fois par semaine.

Il faudra privilégier les poissons gras en début de chaîne alimentaire comme les sardines ou les maquereaux qui contiennent moins de métaux lourds.

>Les féculents pour l’énergie

Quand il fait si froid, le corps brûle plus de calories car il doit maintenir la chaleur corporelle. Cette dépense énergétique supplémentaire peut être à l’origine d’envie de manger en plus grande quantité. Pour éviter cela, il faudra veiller à manger suffisamment de féculents à chaque repas pour avoir un apport énergétique suffisant et satisfaisant.

Aussi, le fait de privilégier des féculents à index glycémique faible (qui ne font pas monter la glycémie trop rapidement) sera préférable pour prolonger la satiété.

Leurs principales sources sont les céréales complètes (riz, pâtes, pommes de terre…) et les légumes secs (lentilles, pois chiches…).

En choisissant les bons produits, qui sont souvent de saison, il est facile de faire le plein de vitalité en hiver.

Cet article a été rédigé par Mickaël Dieleman, diététicien nutritionniste à Lyon (3e arr.) spécialisé dans le sport (voir son site: http://www.dieteticien-nutritionniste-lyon.com/).