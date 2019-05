Révisions: conseils pour bien manger et éviter le stress des exams

Les révisions pour les examens sont synonymes de stress. Ce sont des moments qui sont importants et qui demandent beaucoup d’énergie. Comment diminuer ce stress et fournir de l’énergie grâce à l’alimentation?

Pour lutter contre le stress, notre corps va puiser dans ses ressources. Un cercle vicieux commence alors… puisqu’un corps épuisé (qui a de fait moins de ressources) sera aussi plus sensible au stress.

L’alimentation, si elle est complète et bien gérée, donnera au corps ce dont il a besoin. Et il ne puisera ainsi pas dans les réserves.

Alors, que faut-il manger pour bien réviser?

Il est impératif de faire le plein de vitamines B (dites les vitamines du bonheur). Par exemple la vitamine B6 que l’on retrouve dans le blé complet, dans les pistaches ou dans les graines de tournesol va permettre de produire des acides aminés qui vont aider à l’intégration du magnésium dans nos cellules.

Le magnésium est un excellent atout pour diminuer le stress puisqu'il participe à la synthèse de certains neuromédiateurs. Il peut se trouver dans les fruits oléagineux comme les amandes, dans certaines eaux minéralisées ou dans les fruits de mer.

Pendant les révisions, il est aussi bénéfique d'enrichir l’alimentation en glutamine qui est un précurseur du gaba et qui aide au calme et à l’endormissement. On la retrouvera dans les amandes, les noix, le blé complet, l’avoine ou les lentilles.

Le tryptophane présent dans les flocons d’avoine, l’avocat, le poulet ou le fromage sera précurseur de la sérotonine, un neuromédiateur très important dans la qualité du sommeil.

Pendant les révisions, le sommeil sera très important pour récupérer, régénérer l’organisme et donc diminuer le stress.

Le poisson est-il vraiment bon pour la mémoire?

Depuis des années, on lit ou on entend qu’il faut manger du poisson pour la mémoire, mais est-ce justifié?

Le poisson ne participe pas directement à faire mieux fonctionner la mémoire. Mais les poissons gras en particulier sont riches en oméga-3, et ces derniers sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau. Donc, manger du poisson ne fera pas mieux réviser tout seul, mais en tout cas, il ne peut faire que du bien au cerveau.

Pour bien réviser, il faudra faire la chasse aux sucreries et privilégier les glucides à index glycémique faible. Plus le taux de sucre dans le sang sera élevé et plus le stress sera accentué.

Ceci est en partie dû à nos habitudes alimentaires qui nous font manger du sucre quand le stress se fait ressentir...

Il faudra mieux consommer des aliments comme les céréales complètes ou les légumineuses et aussi éviter les plats préparés industriels, généralement trop sucrés.

Les oméga-3, dans les noix, les huiles de colza, de cameline, et les poissons gras (maquereaux, harengs, sardines…) seront excellents pour leur effet anti-inflammatoire.

La vitamine C présente dans les fruits rouges en cette période, et aussi dans le persil, sera un excellent atout pour avoir de l’énergie pour réviser.

Une alimentation équilibrée, des céréales complètes et des fruits oléagineux, et on fait le plein de bonnes choses pour bien réviser.

Cet article a été rédigé par Mickaël Dieleman, diététicien nutritionniste à Lyon (3e arr.) spécialisé dans le sport (voir son site: http://www.dieteticien-nutritionniste-lyon.com/).