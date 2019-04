Record du monde: un restaurateur crée une pizza 154 fromages (photo)

Trois ou quatre, c'est le nombre de fromages que l'on retrouve traditionnellement sur une pizza classique. Mais rien n'est classique ni traditionnel quand on parle de record du monde. Et c'est bien ça qu'a établi Johnny Di Francesco un restaurateur australien qui tient l'établissement 400 Gradi à Melbourne.

Cet homme, qui avait déjà une pizza 99 fromages à sa carte, a décidé de s'attaquer au record inscrit au Guinness Book et qui était de 111 fromages.

"C'était un vrai défi culinaire. C'était une idée ambitieuse, mais sans doute bien plus qu'on ne pouvait le penser", a témoigné Johnny Di Francesco

