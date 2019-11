Black Friday : Amazon, Cdiscount, Darty, la Fnac… les dates et les meilleures promos

Où faire de bonnes affaires pendant le Black Friday ? Les géants du e-commerce tels Amazon, Darty, la Fnac ou encore Cdiscount promettent de gros rabais et certains ont avancé la date du Black Friday. Zoom sur les promos les plus intéressantes.

Le Black Friday a bel et bien débuté. Si le point d’orgue de cette période de promotions exceptionnelles est ce vendredi 29 novembre, les principaux e-marchands affichent déjà des prix cassés depuis plusieurs jours.

Chez Amazon, la Black Friday Week a ainsi débuté le 22 novembre et s’achèvera le 29 novembre. Parmi les promos mises en avant, des smartphone (OnePlus 7 Pro ou Samsung Galaxy A10, notamment), des montres connectées (FitBit), ou encore des ordinateurs (MacBook Pro 13 pouces).

>> voir les offres black friday en cours chez Amazon

Chez Darty, la Black Friday Week a également débuté : le marchand propose des promos allant jusqu’à 50%, sur du petit et du gros électroménager, des produits images et son (TV Led Philips One) ou multimédia, et jusqu’à -70% sur l’ameublement (matelas, canapé, sommier).

Les amateurs de jeux vidéo peuvent se donner rendez-vous chez Cdiscount à partir du 28 novembre à 18 heures. En attendant, le site propose d’ores et déjà des promos intéressantes sur des jeux pour Nintendo Switch (tels que Ring Fit Adventure), mais également sur les AirPods 2 d’Apple.

La Fnac propose également des promos exceptionnelles jusqu’au 1er décembre. C’est le site où vous rendre si vous êtes à la recherche, par exemple, d’un iPhone Xr, d’un MacBook 15 pouces ou d’un ordinateur Surface Pro 7.

Chez Rakuten, il faudra attendre le 29 novembre, date officielle du Black Friday, pour profiter de prix cassés. Mais ils s’annoncent important : le site promet des promos jusqu’à -70% sur des produits mode, high-tech ou encore décoration et électroménager.

Notez que la plupart des marchands indiquent que les quantités sont limitées ! N’hésitez donc pas à préparer votre shopping pour être sûr de faire de bonnes affaires à quelques semaines de Noël !