Gilets jaunes aux Champs-Elysées: le métro fermé et les rues bloquées à Paris (carte)

La circulation sera certainement difficile dans Paris samedi 1er décembre alors que les gilets jaunes manifesteront leur mécontentement sur les Champs-Elysées. Des manifestants sont attendus en nombre encore une fois.

Contrairement à la semaine passée et pour éviter les débordements, la plus belle avenue du monde sera totalement piétonne et des barrages filtrants seront installés à chaque entrée et l'identité des personnes sera demandée.

La préfecture de police a prévu de fermer certaines route en prévision de la manifestation, bien qu'ils aient précisé que celle-ci n'était pas légale.

Dès 6h "ou plus tôt si les circonstances l'exigent", la circulation sera détournée dans toute la partie basse des Champs-Elysées et ses alentours.

Dès 7h, la rue de Grenelle, la rue du Bac, la rue de Sèvres, la rue Vaneau, la rue de Babylone et le boulevard des Invalides subiront le même sort.

Bien entendu, la préfecture de police "conseille aux automobilistes de contourner largement les zones concernées".

[#Circulation] Demain 1er décembre, à l'occasion de plusieurs événements de voie publique à #Paris, des restrictions de circulation seront mises en place. @prefpolice conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées. pic.twitter.com/pD4zRyr41G — Préfecture de police (@prefpolice) 30 novembre 2018

Du côté des métros aussi les usagers devront être patients. En effet de nombreuses stations seront fermées, par mesure de sécurité. "En raison de manifestations sur la voie publique", la RATP a annoncé que certaines stations resteraient closes.

C'est le cas des Tuileries, de George V et Argentine, sur la ligne 1. La station Franklin Roosevelt, qui dessert la 1 et la 9 sera aussi fermée. L'arrêt Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13) ne sera pas desservi. La station Charles de Gaulle Etoile (RER A et lignes 1, 2 et 6) subira le même sort comme Concorde (1, 8, 12) et la Madeleine (8, 12, 14).

L'arrêt des Invalides (RER C et les lignes 8 et 13) sera clos, tout comme Saint-Philippe du Roule (9), Mirosmesnil (9 et 13), Assemblée nationale (12) et Varenne (13). De nombreuses lignes de bus seront aussi impactées et des déviations sont à prévoir.