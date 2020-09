Impôt sur le revenu : un prélèvement prévu ce vendredi 25 septembre

Avis aux contribuables concernés par un reste à payer sur la déclaration de revenus 2020. La somme en question sera automatiquement prélevée sur leur compte ce vendredi 25 septembre.



Gare à la mauvaise surprise. Malgré le prélèvement à la source, mis en place depuis le 1er janvier 2019, certains foyers devront s’acquitter d'un solde de l'impôt sur le revenu, ce vendredi 25 septembre.



Impôts : qui est concerné par le prélèvement du 25 septembre ?

Au plus tard en juin dernier, vous avez rempli votre déclaration de revenus 2020. Cette déclaration a permis de chiffrer le montant de votre impôt sur le revenu et, une fois déduit, les montants que vous avez déjà payés avec le prélèvement à la source en 2019.



Il est hélas possible qu’une somme reste à payer, « si par exemple vous n'avez pas payé assez en 2019, vous avez bénéficié d'une avance de réduction ou crédit d'impôt trop importante en janvier 2020 ou si vous n'avez pas modifié votre taux de prélèvement à la source en 2019 suite à une hausse de revenus », indique le site officiel du gouvernement.



Des prélèvements échelonnés pour les sommes supérieures à 300 euros

Si vous êtes dans cette situation, vous en avez été informé dans votre avis d’imposition envoyé à la fin de l’été. La somme sera prélevée automatiquement sur votre compte bancaire le 25 septembre 2020, si le montant que vous devez rembourser est inférieur à 300 euros.



Si le montant que vous devez rembourser est supérieur à ce plafond de 300 euros, quatre prélèvements mensuels seront effectués par l’administration fiscale de septembre à décembre (25 septembre, 26 octobre, 26 novembre et 28 décembre).



A l’inverse, quelques chanceux qui ont été trop prélevés en 2019 par rapport au montant de leur impôt ont déjà bénéficié ou bénéficieront d’un remboursement. Si vous êtes dans ce cas, le remboursement est directement effectué sur le compte bancaire connu de la Direction générale des Finances publiques, si vous en avez communiqué un, sinon par courrier avec un chèque à encaisser directement auprès de votre banque.