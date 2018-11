"Grosse négresse macroniste": Huguette Tiegna porte plainte contre Democratieparticipative.biz

La député LREM du Lot Huguette Tiegna a décidé de porter plainte suite à un article particulièrement injurieux publié sur un site bien connu de la "fachosphère". Celui-ci présentait en ces termes l'élue originaire du Burkina Faso et sa dernière intervention dans l'hémicycle:

"La négresse parlant à peine français Huguette Tiegna", "la grosse négresse macroniste" ou "cannibale illettrée". Et le texte de rappeller à de nombreuses reprises que ce sont "les juïfs" qui l'ont nommée à l'Assemblée nationale.

Un torrent d'insultes racistes dont est coutumier le site en question - Democratieparticipative.biz - et dont aucun article ne comporte pas son lot de propos de ce genre. Dans l'onglet "France", qui côtoie celui baptisé "Guerre raciale", on peut ainsi trouver de fines observations telles que "Face à la montée en puissance de la mobilisation nazie des Gilets Jaunes, le gouvernement d’occupation juif panique"...

Le site a d'ailleurs illustré ses pages d'un photomontage sur lequel les participants à une parade nazie sont affublés de gilets jaunes.

"Le drame des couleurs et des différences humaines n’est jamais loin, chacun de nous se sent atteint au meilleur de son intelligence et de sa sensibilité, lorsqu'il assiste au spectacle d’individus déguisés en gilets jaunes qui renient ce qui fait la beauté d'une nation civilisée. De quelle démocratie parle-ton? Injures racistes, provocation à la haine et à la discrimination... Lamentable!! J’ai déposé une plainte. Merci à chacune et à chacun pour vos soutiens, c’est aussi un soutien pour toutes les personnes victimes d’ignominies", a réagi Huguette Tiegna sur son compte Facebook.

#StopRacisme. Le drame des couleurs humaines, chacun de nous se sent atteint au meilleur de son intelligence et de sa sensibilité, lorsqu'il assiste au spectacle d’individus déguisés en #gilets #jaunes qui renient ce qui fait la beauté d'une nation civilisée. @LaREM_AN pic.twitter.com/PtIJmV9ipi — Huguette Tiegna (@HuguetteLREM46) 22 novembre 2018

Si le site démocratie participative arrive à déverser un tel flot de haine, c'est parce qu'il est hébergé aux Etats-Unis. Son auteur présumé, Boris Lelay, serait exilé au Japon, évitant ainsi de purger ses condamnations pour "diffamation" ou "injure".

Une procédure a été lancée début novembre afin d'enjoindre les différents fournisseurs Internet à couper l'accès à ce site. Une mesure qui témoigne de la difficulté juridique à censurer les contenus, même les plus ignobles.