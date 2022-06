Une manifestation à Paris contre le traitement médiatique "pro-américain" de la guerre en Ukraine

REPORTAGE — FranceSoir s’est rendu à la manifestation aux abords de l’ambassade d’Ukraine à Paris organisée mercredi 25 mai par Sylvain Baron, Gilet jaune et auteur d’un essai intitulé « Révolte ». À notre micro, ce dernier explique que ce rassemblement visait à dénoncer « les ingérences américaines qui nous poussent à la guerre avec la Russie » et le traitement partial et sans nuances des médias grand public français sur le conflit russo-ukrainien, au profit d’un discours pro-Otan et pro-États-Unis.

« On me dit souvent “Tu es pro-Poutine“. Je ne suis ni pour, ni contre. Je suis pour la vérité », nous explique Nadia, une manifestante présente à ce rassemblement. Elle estime que la presse ne donne pas une version objective des faits sur cette guerre qui oppose l’Ukraine et la Russie. Nadia en veut pour preuve le témoignage d’Adrien Bocquet, ancien militaire français qui, après s’être rendu en Ukraine dans le cadre d’une mission humanitaire, a rapporté les crimes de guerre commis par les hommes d’Azov, un régiment ukrainien fondé par des néonazis.

Frédéric, activiste au sein du mouvement des Gilets jaunes, lui, s’il déplore une « guerre fratricide » entre Russes et Ukrainiens, juge que la France n’a pas à se mêler de ce conflit.

Ce court reportage se conclut avec Sylvain Baron qui étrille ce qu’il estime un discours officiel complaisant avec le néonazisme et les ingérences américaines en Ukraine.