Direction New York pour Greta Thunberg à bord du voilier Malizia II

Greta Thunberg a pris la route, ou plutôt la mer, direction New York ce mercredi. Elle doit se rendre au sommet mondial sur le climat le 23 septembre prochain.

Avant d'accepter l'invitation à l'événement, en sa qualité de nouvelle égérie de la lutte pour le réchauffement climatique, la jeune Suédoise a cherché un moyen écologique de faire le trajet. Elle refuse de prendre l'avion à cause des émissions de carbone.

C'est donc à bord d'un voilier de course zéro carbone, le Malizia II de Pierre Casiraghi et du skipper allemand Boris Hermann, que l'adolescente de 16 ans a embarqué ce mercredi depuis Plymouth en Angleterre.

The weather forecast looks good, we are due to leave Plymouth as planned, at 15.00 GMT. pic.twitter.com/6iAOejMWZR

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 août 2019