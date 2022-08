Anthony Fauci : d'une gestion de crise controversée à une démission inattendue

Figure médiatisée à outrance tout au long de l’épidémie du Covid-19, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Joe Biden, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions en décembre 2022. Suite à cette annonce, survenue le 22 août dernier et largement commentée sur les réseaux sociaux, il convient de rappeler son bilan de mandat de gestion de crise.

De Reagan à Biden : le conseiller en chef pour la santé publique américaine

Depuis près de 40 ans déjà, son influence sur la politique de santé américaine est considérable. Occupant le poste de conseiller en chef pour la santé publique américaine depuis la présidence de Ronald Reagan, il a notamment travaillé sur « le VIH/SIDA, le virus du Nil occidental, les attaques à l'anthrax, la pandémie de grippe, diverses menaces de grippe aviaire, Ebola et Zika, entre autres, et, bien sûr, plus récemment, la pandémie de Covid-19 ». C'est peut-être cette dernière qui aura eu raison de lui. Le 22 août dernier, dans un communiqué rendu public, le "Monsieur vaccin" Anthony Fauci a déclaré qu'il quittait « les postes de directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et de chef du laboratoire d'immunorégulation du NIAID, ainsi que le poste de conseiller médical en chef du président Joe Biden ». Il faut dire que ces deux dernières années l'ont projeté sur le devant de la scène, faisant converger santé et politique, lui qui affirme avoir toujours voulu se tenir à l'écart de la seconde.

Dans son communiqué, il prévient néanmoins que cette décision ne signifie pas qu'il va « prendre sa retraite ». Et d'assurer : « Après plus de 50 ans au service du gouvernement, j'ai l'intention de passer à la phase suivante de ma carrière alors que j'ai encore tant d'énergie et de passion pour mon domaine. [...] Au cours des prochains mois, je continuerai à consacrer tous mes efforts, ma passion et mon engagement à mes responsabilités actuelles, tout en aidant à préparer l'Institut à une transition de direction ». Va-t-il finalement quitter la santé... pour la politique ?

Quoi qu'il en soit, son engagement ne manque pas de susciter de réactions sur les réseaux sociaux. Et pour cause ! Il faut dire que les décisions du Dr Fauci ont régulièrement été sujettes à caution.

Masques, fermetures des écoles et Fauci leaks

Le 10 février 2020, en Europe et aux États-Unis, le port du masque n’était recommandé que pour les malades atteints du Covid-19, comme l’affirmait le Dr Fauci : « À ce stade, le risque est faible [même si] ce risque peut changer. […] La question est donc de savoir si nous devons faire quelque chose de différent de ce que nous faisons déjà. Non. Devrions-nous tous porter un masque ? Absolument pas ». Comme bien d'autres, il finit par rétropédaler un mois après. Puis, il ne tarde pas à assurer que les masques chirurgicaux ont été l'une des solutions majeures pour freiner la propagation du virus.

Aujourd'hui, il n’existe aucune preuve scientifique quant à l'efficacité des masques. D'après les résultats d'une étude menée dans 123 écoles d'Angleterre qui utilisaient des masques, et comparée à d'autres qui ne le faisaient pas pendant la vague Delta, le port du masque à l'école s'est révélé inutile sur le plan virologique. De plus, un retard dans l’acquisition du langage et de la sociabilité chez certains jeunes enfants a été constaté après coût. Pour accomplir son développement social et linguistique correctement, l'enfant a besoin de voir le visage des autres.

En plus de cela, le Dr Fauci prônait la fermeture des écoles, nécessaire pour « éviter que les enfants soient contaminés ». Dans le même temps, certains organismes internationaux ont rappelé les effets dévastateurs de la fermeture des écoles, dont l'UNESCO a rapporté les conséquences sociales et économiques sur les enfants en 2021. Cette fermeture serait responsable de retards considérables d’apprentissage, qui toucheraient particulièrement les enfants des classes sociales défavorisées. À ce sujet, l'une des scientifiques des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies a déploré que « le CDC n'a pas réussi à équilibrer les risques du Covid avec les autres risques qui découlent de la fermeture des écoles […] La perte d'apprentissage et les aggravations des problèmes de santé mentale ont été évidentes dès le début et ont empiré à mesure que les directives insistaient pour que les écoles restent virtuelles. L'orientation du CDC a détérioré l'équité raciale pour les générations à venir. Elle a laissé tomber cette génération d'enfants ».

Rappelons que si les enfants peuvent effectivement être contaminés, ils ont extrêmement peu de risque de mourir de la maladie. Comme nous l'expliquaient Emmanuelle Darles et Vincent Pavan en mai dernier, « les enfants ne sont pas touchés par le Covid », mais en revanche, ils « sont particulièrement touchés par les effets indésirables des vaccins ». Par ailleurs, un rapport de l’Agence de Santé publique de Suède indique que le pays a gardé les crèches et les écoles ouvertes pour tous ses 1,8 million d'enfants âgés de un à quinze ans, sans masque, sans test ni distanciation sociale ; aucune mort infantile n’a été rapporté au cours de cette « forte phase épidémique ».

N'hésitant pas, tout au long de la crise, à vanter les mérites des vaccins, Anthony Fauci a donc suivi (sinon dessiné) la ligne catastrophiste et coercitive de l'Occident. Avec une influence toute particulière sur l'ensemble du monde.

En juin 2021, un document contenant près de 3 000 de ses échanges de mails ont été déclassifiés et publiés ; celui-ci comportait des informations au sujet de la crise, notamment sur l’origine du virus, sur l'efficacité des masques, ou encore sur l’accès à l’hydroxychloroquine. Si ces non-dits de la sphère décisionnaire ont fait l'effet d'une bombe, ils n'ont pas mis à terre Anthony Fauci.

Une influence sanitaire et financière à l’échelle mondiale

Si cela fait 38 ans qu'Anthony Fauci règne sur la santé publique des Américains, l'homme ne fait pas l'unanimité. Dans un ouvrage intitulé « Antony Fauci, Bill Gates et Big Pharma : leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique », paru le 9 mars 2022, l’avocat Robert Kennedy Junior a révélé comment le Dr Fauci a fait pression sur l’ensemble du monde médical depuis ses années en poste. Il exerçait sa puissance financière sur les hôpitaux, les universités, la presse et les scientifiques et médecins du monde. L'enquête du livre nous apprend que, tout-puissant, il s'est permis quelques études frauduleuses, essentiellement quant au « sabotage des traitements thérapeutiques efficaces, notamment à l’époque du virus du sida ».

Le livre aborde aussi les « trafics d’influence » et les « phénomènes de cour », dont a profité le Dr Fauci au cours de ses années en tant que chercheur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID). L’auteur dénonce par exemple que depuis sa nomination en tant que directeur du NIAID en 1984, Anthony Fauci distribue six milliards de dollars de fonds « dont il dispose chaque année de ce centre de recherche, aux institutions et aux scientifiques qui suivent sa stratégie, n’hésitant pas à ruiner celles et ceux qui s’opposent à ces décisions ». Finalement, Robert Kennedy Junior dénonce aussi l’instrumentalisation politique du Covid-19 pour imposer des mesures contraignantes aux populations, dont le Professeur Perronne nous a fait part lors d’un entretien chez FranceSoir, en février 2022.

Pour toutes ces raisons, l'annonce de sa démission a été vivement commentée sur les réseaux sociaux.

De vives réactions suite à la démission de Fauci

Sans surprise, Joe Biden considère que le Dr Fauci a permis de sauver « de nombreuses vies ». Dans un communiqué, il déclare : « Grâce aux nombreuses contributions du Dr Fauci à la santé publique, des vies ont été sauvées ici aux États-Unis et dans le monde entier ».

I know Dr. Fauci as a dedicated public servant with wisdom and insight honed over decades at the forefront of our most challenging public health crises.



As he leaves his role, I extend my thanks for his service – America is stronger, more resilient, and healthier because of him. — President Biden (@POTUS) August 22, 2022

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, remercie lui aussi le Dr Fauci, qu'il qualifie de « leader de la santé publique qui n'existe qu'une fois par siècle pour nous guider dans une pandémie qui n'existe qu'une fois par siècle ». Il ajoute que « peu de personnes ont touché plus de vies que le Dr Fauci », se réjouissant « qu'il n'ait pas encore fini ».

I will always be grateful that we had a once-in-a-century public health leader to guide us through a once-in-a-century pandemic. Few people have touched more lives than Dr. Fauci – and I’m glad he’s not done yet. — Barack Obama (@BarackObama) August 22, 2022

Mais tous ne partagent pas la même sympathie à son égard. Le Pr Peter McCullough, par exemple, déplore que le communiqué n’évoque pas sa mauvaise gestion de l’épidémie, ainsi que la suppression de la possibilité de prescrire des molécules précoces, ou encore des dangers liés à la vaccination « ayant ruiné la vie de tant de personnes ».

Dr. Fauci announces his resignation. Notice the NIH announcement makes no mention of the pandemic crisis, mismanagement debacle, suppression of early RX, and \/ safety catastrophe that has ruined the lives of so many. Perfect oblivion. To Fauci as if none of this has occurred. pic.twitter.com/1yRy2JDuxy — Peter McCullough, MD MPH (@P_McCulloughMD) August 22, 2022

De son côté, le sénateur du Kentucky Rand Paul affirme que la démission du Dr Fauci « n’empêchera pas une enquête approfondie sur les origines de la pandémie, et qu’il sera invité à témoigner sous serment de toutes les discussions auxquelles il a participé concernant la fuite du laboratoire ».

Fauci’s resignation will not prevent a full-throated investigation into the origins of the pandemic. He will be asked to testify under oath regarding any discussions he participated in concerning the lab leak. — Rand Paul (@RandPaul) August 22, 2022

Pour Michael Seifert, Anthony Fauci est le « bureaucrate le plus destructeur de l’histoire américaine. » À propos de la gestion de la crise sanitaire, il déclare : « Vos grands-parents sont morts seuls, votre entreprise a fait faillite et votre enfant a perdu deux années d'études pendant que le Dr Fauci passait à la télévision tous les jours, faisait des séances de photos pour des magazines et devenait l'employé du gouvernement le mieux payé ».