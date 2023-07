La Maison Blanche a-t-elle jamais aussi bien porté son nom?

STUPÉFIANT - Lundi 3 juillet, une drôle de fée est entrée dans la résidence présidentielle étasunienne : de la cocaïne. La poudre a été découverte par des officiers des Services secrets de la Maison-Blanche, dans une petite sacoche à fermeture éclair. Son propriétaire, inconnu à cette heure, l'avait abandonnée dans un vestibule situé dans un couloir public de l’aile ouest du bâtiment, à fort trafic.

Un périmètre de sécurité a été délimité afin d'exclure tout risque d'attaque terroriste de type chimique ou bactériologique. Les experts de la division des matières dangereuses du Département des pompiers du district de Columbia ont été appelés à la rescousse. Ce sont eux qui ont confirmé la nature du produit, qui n’était heureusement pas de l’anthrax.

L’information a été officialisée ce mercredi par Anthony Gugliemi, le responsable de la communication des Services secrets associés à la protection du Président. Celle-ci a eu un effet digne de la dynamite auprès des politiques conservateurs républicains.

Le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton a ainsi exigé des explications sur la provenance de la substance prohibée, s'inquiétant de "failles de sécurité" qu'il fallait "corriger".

Congress and the American people deserve to know how cocaine got into the White House. pic.twitter.com/Fps9AJ6hSQ

Donald J. Trump a réagi à l’affaire de façon polémique. L’ancien président des États-Unis a estimé sans précaution, sur son réseau social Truth, que la substance ne pouvait être destinée qu’à la consommation personnelle de "Joe et Hunter Biden".

Le fils de l’actuel président est connu pour sa consommation de drogue de longue date. Après avoir été testé positif à la cocaïne en juin 2013, il avait été exclu de la Navy.

Fin 2022, l’affaire dite du “Laptop de l’enfer” a révélé au grand public des photographies de Hunter Biden en train de consommer plusieurs types de drogues dures, à la paille ou à la pipe ou utilisant l’anatomie de prostituées.

Une vidéo, issue de son ordinateur personnel, le montre faire la pesée de 20 grammes de cocaïne sur une petite balance, toujours en compagnie d’une prostituée.

Cette image de toxicomane colle à la peau de Hunter Biden au point de voir le moindre de ses gestes scrutés et interprétés en ce sens, notamment par les adversaires politiques de son père, lorsque ce dernier se frotte le nez, par exemple.

I’m not saying Hunter Biden snorted cocaine at the White House but if he did, I would expect it to look exactly like this. pic.twitter.com/n3VykREfgq