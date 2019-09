Assurances auto, assurances habitation : pourquoi vont-elles augmenter en 2020 ?

Les primes d’assurance devraient augmenter en 2020. En cause ? La hausse du nombre de cambriolages et celle du prix des réparations automobiles.

Attendez-vous à voir le tarif de vos contrats d’assurances auto et habitation augmenter en 2020. Selon les estimations du cabinet Facts and Figures cette hausse devrait se limiter à 1 ou 2%. Mais cumulée à la hausse probable des prix de l’électricité par exemple, elle pèsera tout de même dans le budget des ménages.

Plus de cambriolages entraînent une hausse des primes d’assurance habitation

Le tarifs des contrats d’assurance habitation pourraient quant à eux augmenter en raison, notamment, de la hausse des cambriolages : +5 à 10% depuis le début de l’année.

Du côté des contrats multi-risques habitation, le rapport de Facts and Figures se veut plutôt rassurant : les catastrophes naturelles n'ont pas été particulièrement nombreuses cette année en France. Au début des années 2010, les tarifs de ce secteur avaient beaucoup augmenté, notamment pour faire face aux évènements climatiques. Chaque année, les évènements de type sécheresses et inondations coûtent 1,2 à 1,4 milliard d’euros aux assureurs. Les sinistres liés à la sécheresse de cet été, tels que les fissures sur les murs des maisons, ne sont pas encore tous déclarés : ils apparaissent souvent à retardement.

Les tarifs des assurances auto en hausse

Dans son étude publiée mercredi 25 septembre, le cabinet prend acte d’une hausse de près de 1% du nombre d’accidents de la route en un an. Surtout, Facts and Figures relève que le coût des réparations automobiles (pièces de rechange, main d’œuvre ou ingrédients de peinture) a augmenté de 2 à 6% en un an. Deux facteurs qui entraîneront mécaniquement une augmentation des tarifs des assurances automobiles en 2020.