LancetGate : surgisphere la société qui a fourni les données à l’étude est-elle sérieuse ?

Surgisphere est la société serait responsable de la collecte des données de l’étude du Professeur Mehra qui a fait l’objet d’une attention planétaire depuis 7 derniers jours. Après notre première interview avec Mr Mehra qui nous avait laissé dubitatif sur la forme et le fond, nous nous sommes intéressés à cette entreprise. Et là quelques questions se posent et des surprises.

La société surgisphere a :

Plusieurs adresses qui ressemblent plus à des logements peut-être lié à des déménagements ou de la domiciliation d'entreprise.

Plusieurs entreprises au même nom ont été successivement enregistrées dans divers états, puis liquidées ou en suspension.

Peu d'employés avec une date d'entrée très récente et peu de mentions sur google de ces diverses personnes et un profil questionnable.

Peu d'activité jusqu'à mars 2020 sur le site internet.

Pour une étude de la taille de celle du Lancet (96000 participants), cette société qui se dit spécialisée dans le big data et l'intelligence artificielle, ne fournit à ce jour pas vraiment d'éléments factuels de sa réalité ni de sa capacité à faire. Au contraire des indices plutôt surprenants apparaissent quand on cherche des informations sur la société (beaucoup de déclaratif et peu voire pas de données officielles de type déclaration d'impôts...). Des questions ne manqueront pas d'être posées par plus qualifié que nous.

A propos de la société

La société Surgisphere aurait été créée en le 1er mars 2007 (Crunchbase) par le docteur Sapan Desai qui est un des co-auteurs de l’étude de Mr Mehra dans The Lancet. Cette société serait spécialisée dans le big data et l’usage de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données. Une autre société au nom de Sapan Desai, Surgisphere Corporation a été créee en le 28 juin 2012 puis dissoute en janvier 2016 (https://opencorporates.com/companies/us_tx/0801618466). Une autre au même nom (https://opencorporates.com/companies/us_nc/1037229) créee le 8 avril 2008 et suspendue le 22 octobre 2015.

Pour continuer des sociétés au même nom ont été créées et radiées plusieurs fois dans divers états pour non-production des comptes. Un indice de plus :

Qui est le docteur Sapai ?

Aux USA les médecins sont souvent notés sur les sites internet seulement accessible au travers d’un VPN. Nous n’avons trouvé qu’un seul commentaire fort négatif sur ce monsieur, que l’on décrit plus comme un homme d’affaires qu’un médecin, ne prenant pas le temps. Pourtant nous trouvons certains commentaires sur linkedin.

La seule autre mention de lui que nous ayons pu trouver est une vidéo récente où il s'exprime sur une étude:



Qui sont les employés de la société

Sur linkedin, la société fait état de 5 personnes qui y travaille dont 4 d’entre elles sont arrivées soit en mars 2020 ou en avril 2020. Nous avons fait des recherches google sur chacun d’entre eux sans trop de succès (très peu de mention ou de publications) et le profil de Stacy Prigmore a attiré notre attention plus particulièrement car nous ne pouvons trouver aucune information sur lui.

L’empreinte internet de cette société remonte à l’enregistrement de son site internet en 23 mars 2007. Cependant ce site ne serait réellement actif que depuis Mars 2020

Les articles publiés sur le site de Surgisphere datent au plus de Mars 2020

Le Site internet de la société donne l’impression de n’exister ou de n’avoir de l’activité que depuis mars 2020 et rien entre 2013 et 2020. Une activité dormante

Sur google trends

Très peu de recherches sur le nom de la société "surgisphere" avant cette semaine. (merci @fluorro)

TWITTER

L'actitvité twitter commence en 2013 et est quasi nulle jusqu'au 12 mars 2020.

DOMICILIATION

Pour une société spécialisée dans le big data et l’AI avec 4 salariés, nous avons trouvé quatre adresses différentes, ce qui est bizarre pour une société de si petite taille, mais qui pourrait s’expliquer par diverses étapes de sa vie.

La première est un bureau à Chicago chez Regus au 875 Ave 31st Floor Chicago IL 60611

La seconde est un pavillon résidentiel à 759 W Meryls Ct Palatine, IL 60074 dans la banlieue de Chicago. Plutôt cossu comme pavillon.

La troisième une maison de plus petite taille à 4706 CARMEN LN DURHAM NC Zip:27707-5299 dans la banlieue de Durham en Caroline du Nord

La quatrième est une adresse à washington 3 Hermann Museum Circle D Houston, TX 77004 qui se trouve est une adresse résidentielle aussi de type appart’hotel.

ASPECT ECONOMIQUE

Le chiffre d’affaires de cette société est apparemment 8 millions de dollars dont la mise à jour est en mars 2020 (Source : ZoomInfo). Nous avons aussi cherché les déclarations d'impôts de cette société sans succès.

Une question importante est donc qui sont les autres clients de cette société.

Comment une société qui fait un chiffre d’affaires de cette taille peut prendre la responsabilité d’une étude de l’ampleur de celle publiée dans the Lancet?

HEBERGEUR

La société Surgisphere aurait trois sites internet :

https://surgisphere.com/ (non sécurisé même avec un certificat valide)

https://www.quartzclinical.com/

https://surgicaloutcomes.com/ (source :source http://www.whois-raynette.fr/)

Pour surgisphere une particularité observée est que la date de mise à jour des noms de domaines lui appartenant est le 14 mai, proche de la date de publication de l'article de The Lancet.

RECHERCHE D'HISTORIQUE SUR INTERNET

En utilisant wayback machine, un service qui permet de tracer l'historique des sites internet, on peut s'apercevoir que l'historique du site internet n'est pas là ou qu'il a été exclu. https://twitter.com/JamesTodaroMD/status/1266061879002247169