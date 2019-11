Prix des cigarettes : les astuces des Français pour payer moins cher le tabac

Le prix du tabac poursuit sa hausse : depuis le 1er novembre, un paquet de cigarettes coûte désormais entre 8€80 et 9€30. Les fumeurs devraient être de plus en plus nombreux à se rendre en Belgique, en Espagne ou en Italie où le tabac coûte moins cher.

Alors qu’a débuté, le 1er novembre, le quatrième « mois sans tabac », les fumeurs ont vu le prix de leurs cigarettes augmenter de 50 centimes en moyenne : désormais, un paquet de Marlboro coûte 9€30. D’ici à la fin de l’année 2020, il devrait ainsi facilement atteindre la barre symbolique des 10€. La prochaine hausse est attendue pour avril 2020 (+50 centimes) puis pour novembre 2020 (+40 centimes).

Les hausses successives du prix du tabac ont un objectif des plus louables : faire baisser le tabagisme en France. Cette politique de hausse des prix, et, en parallèle, la prise en charge à 100% des méthodes de sevrage par l’Assurance maladie, portent leurs fruits, puisque le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer.

La Belgique, l’Allemagne et l’Espagne concurrencent les buralistes français

Mais les personnes qui n’ont pas encore l’intention d’arrêter de fumer cherchent encore et toujours des solutions pour assouvir leur envie de tabac à moindre coût. C’est pour les habitants des zones frontalières que fumer moins cher est le plus facile. La Belgique s’attend par exemple à voir grandir encore un peu plus l’affluence chez ses buralistes : un fumeur du Nord sur deux passe régulièrement la frontière pour se rendre dans les supermarchés de tabac de Quiévrain notamment, afin de payer ses cigarettes environ 6€50. En Espagne, le paquet de Marlboro est encore moins cher (en moyenne 5€), contre environ 5€30 en Italie et 6€30 en Allemagne.

Le tabac à rouler a la préférence des jeunes fumeurs

Ces dernières années, pour payer leurs cigarettes moins chères, de plus en plus de fumeurs français, notamment les jeunes, se sont aussi tournés vers le tabac à rouler : ils sont près de 20% à en consommer, contre moins de 10% en 2005. Une préférence logique : une blague de tabac coûte environ 13€ et permet de rouler entre 60 et 80 cigarettes.

Bien entendu, pour fumer moins cher, la meilleure solution reste l’arrêt complet du tabac. Les solutions de sevrage sont nombreuses, remboursées à 100% et de plus en plus efficaces !