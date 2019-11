Télétravail, une solution pour gagner plus ?

Facilité par différents textes réglementaires depuis plusieurs années, le télétravail se développe en France, principalement à Paris et dans les grandes agglomérations. Est-ce bénéfique pour le salarié ? Et pour l’entreprise ?

Travailler depuis chez soi, définition générale du télétravail, peut apparaître, à première vue, comme un choix permettant d’augmenter son pouvoir d’achat. En effet, le télétravailleur n’a plus à se déplacer pour se rendre sur son poste de travail, et les frais de déplacement (véhicule personnel, abonnement aux transports en commun, …) sont donc supprimés, ce qui est loin d’être négligeable. Au final, le télétravail permettrait donc non pas d’augmenter son salaire mais bien d’accroitre son revenu disponible, et c’est bien ce qui préoccupe la majorité des salariés. Alors quelle est la véritable réalité du télétravail en France en 2019 ?

Avant tout une autre façon de s’organiser

Pour le salarié, le télétravail n’implique aucun frais, puisque tous les dispositifs et outils (principalement les outils de communication et les ordinateurs) nécessaires à l’exécution de la tâche demandée sont à la charge de l’employeur. Il faut toutefois souligner, que selon une étude de février 2019 (étude Ipsos réalisée pour Le comptoir de la nouvelle entreprise Malakoff Médéric Humanis), 50 % des télétravailleurs interrogés estiment que la « maitrise des outils informatiques à distance » représente une difficulté au quotidien.

La baisse du temps et du budget des transports représente bien le principal motif de satisfaction des salariés travaillant depuis chez eux. Avec un budget mensuel moyen de 141 € consacré aux transports, les Français économisent ainsi sur un poste de dépenses, qui n’a cessé d’augmenter depuis des années. Pour autant, les télétravailleurs sont conscients que cet avantage ne constitue pas en soi une amélioration significative de leurs conditions de rémunération.

Enfin, les entreprises comme les salariés concernés par le télétravail soulignent la flexibilité accordée par cette nouvelle façon de travailler. 36 % des télétravailleurs soulignent que cette flexibilité constitue l’enjeu majeur du télétravail, et ils sont autant à estimer pouvoir gagner en efficacité grâce au télétravail. Pour 79 % des dirigeants d’entreprise, ayant opté pour ces nouvelles relations avec leurs salariés, l’engagement accru de ces derniers et une plus grande efficacité / productivité des équipes sont deux aspects essentiels de cette prise de décision.

Le télétravail serait donc avant tout un choix d’organisation, bénéfique aussi bien aux entreprises qu’aux salariés eux-mêmes. Ces derniers reconnaissent cependant la difficulté à bien distinguer vie privée et vie professionnelle avec cette nouvelle façon de travailler, et 47 % d’entre-eux estiment même que le télétravail a induit une charge de travail plus importante. Gagner autant pour travailler plus, voilà une affirmation plus en rapport avec la réalité, et qui risque de faire grincer des dents.